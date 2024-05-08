Обновление включает сенсор, который реагирует на сжатие стилусом пальцами. Это позволяет, например, выбирать инструмент для рисования на виртуальном холсте: кисть, карандаш и т.д. Эта функция имеет тактильную обратную связь, информирует 24 Канал.

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Также поддерживается жест вращения, с помощью которого можно изменять настройки кисти. Кроме того, появилась возможность создавать собственные взаимодействия, и одной из первых сторонних компаний, которые воспользовались этим преимуществом, стала компания Procreate.



Фишки Pencil Pro / Фото Apple

Первый Apple Pencil был выпущен еще в 2015 году и поддерживал широкий спектр устройств: от iPad 6-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения до всех моделей iPad Pro.

Стилус второго поколения был представлен в 2018 году, получив значительно расширенные возможности, включая магнитное крепление к совместимому iPad и беспроводную зарядку. Появилась новая функция наведения и жест двойного нажатия для быстрого переключения между экранными инструментами.

В прошлом году к двум существующим стилусов добавилась модель с поддержкой зарядки через USB Type-C и функциями наведения, но без датчика силы нажатия. Apple Pencil (USB-C) имел магнитное крепление к iPad, но не поддерживал беспроводную зарядку.

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Необходимость сохранять старые модели для совместимости с ранними iPad привела к одновременному существованию четырех различных вариантов Apple Pencil: