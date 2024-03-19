У Китаї розробили унікальні дрони, здатні розділятися на менші літальні апарати

Китайські інженери створили новий тип "самовідтворюваних" безпілотників, які можуть автономно розділятися на незалежні частини під час польоту, що нагадує розсіювання кленового насіння. Ця технологія може стати ключовою у застосуванні безпілотників, особливо в бойових сценаріях.

Що робить цю ідею цінною на полі бою, так це те, що вона дає змогу перетворити одну ціль на кілька незалежних, ускладнюючи таким чином системи оборони противника.

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Надихнулися природою

Натхненням для цієї інновації стала аеродинаміка кленової насінини, яка здавна зачаровувала дослідників завдяки своїй оптимальній масі та аеродинамічній конструкції. Єдиний "пропелер" насінини дозволяє їй обертатися навколо свого центру маси і долати великі відстані у вітряні дні.

Використовуючи цю природну конструкцію, китайська команда розробила невеликі квадрокоптери FPV, здатні за командою розділятися на два, три або навіть шість окремих дронів.



Випробування роздільних дронів-крилаток / Фото Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Ці дрони використовують аеродинаміку і форму кленової насінини, з модифікаціями для забезпечення оптимальної загальної аеродинаміки при польоті в групі. Значним викликом було налагодження високошвидкісного зв'язку між дронами після відокремлення, але це завдання було успішно вирішене.

Трохи більше, ніж десять років тому, компанія Lockheed Martin представила дрон-розвідник на основі аеродинаміки крилатки. Рій таких дронів скидався з літака, і далі летів за вітром, збираючи дані про наземні об'єкти і передаючи на базу. Його обертання не заважало спостереженням – стабілізувати цифрове зображення простіше простого.

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Технологія все ще вдосконалюється, але її потенціал незаперечний. Оскільки світ рухається до розгортання ройових безпілотників, ці "самовідтворювані" дрони є значним стрибком вперед, пропонуючи стратегічні переваги в надзвичайних ситуаціях і не тільки.