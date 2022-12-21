У Європі можуть заборонити смартфони без змінного акумулятора
Джерело:Європейський парламент
Часи акумуляторів, які можна було вийняти з корпусу смартфона, можуть повернутися. Європейський парламент пропонує нові правила для свого ринку.
Подібні нововведення, якщо будуть прийняті, з часом можуть поширитись і на інші регіони планети. Річ у тім, що виробникам невигідно робити один і той же пристрій у кількох варіаціях для різних ринків. Тому вони можуть почати випускати смартфони зі знімною кришкою в усьому світі.
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Що відомо
Згідно з пропозицією, виробники повинні полегшити користувачам заміну акумуляторів. При цьому необхідно надавати більше інформації про встановлені в таких пристроях батареї. Для цього необхідно буде клеїти відповідні етикетки та QR-коди з даними про ємність, довговічність та хімічний склад акумулятора. Таким чином користувач зможе легко купити нову батарею на заміну зношеної старої, а не купувати новий смартфон, створюючи тим самим більше електронних відходів.
У пресрелізі стверджується, що нові правила охоплюватимуть весь життєвий цикл акумуляторів, від проєктування до закінчення терміну служби, та застосовуватимуться до всіх типів акумуляторів, що продаються в ЄС.
Йдеться про:
- Портативні батареї,
- Акумулятори з рідким електролітом,
- Батареї для транспортних засобів,
- Акумулятори для електромобілів,
- Промислові батареї.
За умови введення нового регламенту через 3,5 роки після набрання відповідним законом чинності акумулятори в побутовій техніці повинні бути спроєктовані таким чином, щоб споживачі могли легко та самостійно їх вилучати та замінювати.
Угоду мають офіційно схвалити Парламент та Рада ЄС.