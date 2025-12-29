Ноїв ковчег чи просто купа землі: що насправді знайшли археологи в Туреччині

Геологічна ділянка Дурупінар у східній Туреччині вкотре привернула увагу наукової спільноти. Дослідники повідомили про виявлення матеріалів, які можуть свідчити про присутність людей у цьому регіоні близько п'яти тисяч років тому.

Утворення човноподібної форми, розташоване приблизно за 29 кілометрів на південь від гори Арарат, десятиліттями викликає суперечки між науковцями та вірянами, які переконані, що натрапили на підтвердження біблійних оповідей. Обидві групи шукають пояснення походженню цієї структури, але кожна робить це власними методами, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror.

Що знайшли археологи?

Фахівці зі Стамбульського технічного університету та Університету Агрі Ібрагіма Чечена провели дослідження ґрунту на ділянці довжиною 157 метрів, яку вперше виявили ще 1959 року. У зразках знайшли керамічні уламки, складні глинисті суміші та рештки морських організмів. За словами професора Фарука Каї, виявлені полігенні глинисті матеріали – комбінації глини, мулу та піску – не є природними утвореннями і можуть вказувати на людську діяльність у давнину.

Дослідник підкреслив унікальність знахідки, зазначивши, що структур подібної форми не зареєстровано в жодному іншому куточку планети. Керамічні фрагменти, на його думку, підтверджують існування давнього поселення або іншої форми активності людини в цій місцевості.

Морські організми, виявлені в ґрунті, датуються періодом близько 3000 року до нашої ери, що збігається з часом, який деякі віряни пов'язують із біблійною розповіддю про потоп.

Попри нові заяви турецьких науковців, більшість геологів лишається скептично налаштованою щодо гіпотези про Ноїв ковчег. Вони стверджують, що утворення є результатом природного геологічного процесу, а його стіни складаються з твердої глини та багатого на залізо лімоніту.

Ще в середині 1990-х років Лоренс Коллінз із Каліфорнійського державного університету проаналізував геологічні відкладення на ділянці. Він виявив, що вапнякові породи, які прихильники біблійної версії пов'язували з потопом, насправді молодші за елементи, які вважали частинами ковчега. Це спростовувало версію про давнє судно.



Формація Дурупінар / Фото Newsflash

Коллінз припустив, що незвичайна форма утворення настільки вразила дослідників, що їхнє бажання відкрити або підтвердити існування біблійної реліквії перевершило наукову обачність. Він вказує на схильність деяких дослідників ігнорувати очевидні докази, що суперечать їхнім припущенням про Ковчег, лише щоб першими оголосити про можливу сенсаційну знахідку.

Проблема Дурупінара

Дискусія довкола Дурупінара триває вже понад шістдесят років. Одні вбачають у цій місцевості доказ біблійної історії, інші наполягають на суто геологічному походженні формації. Нові знахідки турецьких археологів додали аргументів обом сторонам суперечки, але остаточної відповіді на питання про справжню природу об'єкта досі немає.

Сама присутність людини в цьому регіоні означає лише те, що хтось там був і, можливо, проживав на постійній основі, але це не доводить правдивість біблійних розповідей.

Тим часом професор Кая закликав запровадити спеціальний режим охорони ділянки, щоб унеможливити пошкодження об'єкта відвідувачами та вивезення артефактів. Він наголосив на необхідності зберегти цю територію для майбутніх досліджень.

Попередні дослідження шокували ще більше

Науковці з групи Noah's Ark Scan провели інші дослідження формації у травні. Незалежний дослідник Ендрю Джонс, який очолював роботу з використанням георадара, повідомив журналістам Newsbomb про виявлення тунелю довжиною близько 13 метрів, що проходить через центр утворення.

Аналіз радарних даних показав наявність центральних і бічних коридорів, а також кутових структур на глибині до шести метрів. Ці елементи можуть свідчити про приміщення під палубоподібною платформою. Формація складається з трьох окремих шарів, що збігається з біблійним описом ковчега з трьома палубами.



Сканування формації Дурупінар / Фото Noah's Ark Scan

Розміри утворення Дурупінар становлять приблизно 157 метрів у довжину, 26 метрів у ширину і 16 метрів у висоту, що відповідає параметрам, наведеним у біблійних текстах. Незіх Башгелен, директор Платформи моніторингу культурної та природної спадщини, підтвердив, що за даними радарних досліджень структура має таку саму довжину, як та, що приписується ковчегу.



Сканування формації Дурупінар нібито показує коридори / Фото Noah's Ark Scan

Команда зібрала зразки ґрунту з 22 точок. Вільям Крабтрі, фахівець з ґрунтознавства та член дослідницької групи, проаналізував зібраний матеріал і виявив, що вміст органічної речовини всередині формації вдвічі вищий порівняно з навколишнім ґрунтом. Рівень калію всередині структури також приблизно на 40% вищий, пише видання The Jerusalem Post.

Крабтрі пояснив, що рівні калію, органічної речовини та pH можуть змінюватися через розкладання органічних матеріалів. Якби це була дерев'яна споруда, де деревина згнила з часом, слід очікувати підвищених рівнів калію, змін pH та вищого вмісту органіки – саме це й було виявлено під час досліджень.

Дослідники також помітили, що рослини, які ростуть на структурі, мають інший колір порівняно з навколишньою територією. Джонс припустив, що ця відмінність може вказувати на антропогенне походження об'єкта, оскільки різниця у забарвленні рослинності свідчить про інший підземний субстрат.

У травні 2025 року команда Noah's Ark Scan готувалася до контрольованих розкопок, але поки що невідомо, які вони дали результати.