Nvidia запропонувала стартапам незвичну угоду – доступ до ШІ-чипів в обмін на частку доходів

Nvidia представила нову програму для компаній, що працюють зі штучним інтелектом. Замість традиційної оплати за обчислювальні ресурси окремі стартапи зможуть розраховуватися частиною майбутніх доходів.

Nvidia оголосила про запуск нової партнерської програми, орієнтованої на швидкозростаючі компанії у сфері штучного інтелекту. Вона передбачає незвичний формат співпраці: стартапи отримуватимуть доступ до потужних обчислювальних ресурсів на базі графічних процесорів Nvidia, а натомість ділитимуться з компанією частиною майбутньої виручки. Про це пише CNBC.

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Як працюватиме нова модель співпраці?

Нова модель побудована на угодах про розподіл доходів (revenue-sharing). Учасники програми отримуватимуть спеціальні токен-кредити, які можна використовувати для роботи з хмарною інфраструктурою та розвитку власних проєктів.

Програма насамперед розрахована на компанії, що створюють моделі штучного інтелекту, хмарні сервіси та інші продукти, для яких потрібні великі обчислювальні потужності. За словами Nvidia, компанія виступатиме посередником, який допомагатиме стартапам отримати прямий доступ до повноцінної інфраструктури на базі її технологій.

Хто забезпечить обчислювальні потужності?

На момент анонсу Nvidia назвала двох перших партнерів, які надаватимуть ресурси для нової програми.

Австралійська компанія Sharon AI планує розгорнути до 40 000 графічних процесорів Nvidia.

Другим партнером стала сінгапурська компанія Firmus Technologies, яка будує новий центр обробки даних у Батамі (Індонезія). Очікується, що після завершення проєкту його потужність сягне 360 мегаватів, а інфраструктура зможе вмістити до 170 000 графічних процесорів Nvidia.

Загалом уже на першому етапі програми потенційний доступ перевищить 200 000 графічних процесорів, що має допомогти молодим компаніям швидше масштабувати власні ШІ-рішення.

Чому доступ до GPU став настільки важливим?

Попит на графічні процесори продовжує стрімко зростати разом із розвитком генеративного штучного інтелекту. Саме GPU використовуються для навчання великих мовних моделей, роботи сервісів генерації зображень, відео та інших сучасних систем ШІ.

У матеріалі зазначається, що через високий попит і дефіцит обчислювальних ресурсів GPU дедалі частіше порівнюють із нафтою як стратегічним ресурсом. Також повідомляється, що навколо обчислювальних потужностей уже починають з'являтися фінансові механізми, схожі на ф'ючерсні контракти, які мають допомогти компаніям захиститися від коливань вартості та проблем із доступністю ресурсів Через обмежений доступ до дорогих обчислень дедалі більше компаній у сфері штучного інтелекту укладають із виробниками чипів угоди, які передбачають розподіл доходів або часток у бізнесі замість повної оплати ресурсів грошима.

Які ще кроки робить Nvidia?

Нова програма стала черговим кроком Nvidia до зміцнення своїх позицій на ринку інфраструктури для штучного інтелекту. Компанія прагне не лише продавати графічні процесори, а й створювати екосистему, яка поєднуватиме виробників ШІ, хмарні сервіси та центри обробки даних.

Крім того, раніше цього місяця Nvidia повідомила про намір залучити боргове фінансування. За інформацією джерел, обсяг розміщення може становити щонайменше 20 мільярдів доларів. Отримані кошти планують використати для загальних корпоративних потреб, зокрема погашення та рефінансування наявних боргових зобов'язань.

Також у матеріалі згадується, що компанії зі сфери штучного інтелекту вже використовують схожі фінансові моделі. Зокрема, OpenAI раніше укладала угоди, які передбачали придбання часток або інвестиції за участю таких партнерів, як Amazon і AMD.