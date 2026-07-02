Nvidia объявила о запуске новой партнерской программы, ориентированной на быстрорастущие компании в сфере искусственного интеллекта. Она предусматривает необычный формат сотрудничества: стартапы получат доступ к мощным вычислительным ресурсам на базе графических процессоров Nvidia, а взамен будут делиться с компанией частью будущей выручки. Об этом пишет CNBC.

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Как будет работать новая модель сотрудничества?

Новая модель построена на соглашениях о распределении доходов (revenue-sharing). Участники программы будут получать специальные токен-кредиты, которые можно использовать для работы с облачной инфраструктурой и развития собственных проектов.

Программа в первую очередь рассчитана на компании, создающие модели искусственного интеллекта, облачные сервисы и другие продукты, для которых требуются большие вычислительные мощности. По словам Nvidia, компания будет выступать в качестве посредника, помогающего стартапам получить прямой доступ к полноценной инфраструктуре на базе ее технологий.

Кто обеспечит вычислительные мощности?

На момент анонса Nvidia назвала двух первых партнеров, которые будут предоставлять ресурсы для новой программы.

Австралийская компания Sharon AI планирует развернуть до 40 000 графических процессоров Nvidia.

Вторым партнером стала сингапурская компания Firmus Technologies, которая строит новый центр обработки данных в Батаме (Индонезия). Ожидается, что после завершения проекта его мощность достигнет 360 мегаватт, а инфраструктура сможет вместить до 170 000 графических процессоров Nvidia.

В целом уже на первом этапе программы потенциальный доступ превысит 200 000 графических процессоров, что должно помочь молодым компаниям быстрее масштабировать собственные ИИ-решения.

Почему доступ к GPU стал настолько важным?

Спрос на графические процессоры продолжает стремительно расти вместе с развитием генеративного искусственного интеллекта. Именно GPU используются для обучения крупных языковых моделей, работы сервисов генерации изображений, видео и других современных систем ИИ.

В материале отмечается, что из-за высокого спроса и дефицита вычислительных ресурсов GPU все чаще сравнивают с нефтью как со стратегическим ресурсом. Также сообщается, что вокруг вычислительных мощностей уже начинают появляться финансовые механизмы, похожие на фьючерсные контракты, которые должны помочь компаниям защититься от колебаний стоимости и проблем с доступностью ресурсов Из-за ограниченного доступа к дорогостоящим вычислениям все больше компаний в сфере искусственного интеллекта заключают с производителями чипов соглашения, которые предусматривают распределение доходов или долей в бизнесе вместо полной оплаты ресурсов деньгами.

Какие еще шаги предпринимает Nvidia?

Новая программа стала очередным шагом Nvidia по укреплению своих позиций на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта. Компания стремится не только продавать графические процессоры, но и создавать экосистему, которая будет объединять производителей ИИ, облачные сервисы и центры обработки данных.

Кроме того, ранее в этом месяце Nvidia сообщила о намерении привлечь долговое финансирование. По информации источников, объем размещения может составить не менее 20 миллиардов долларов. Полученные средства планируется использовать для общих корпоративных нужд, в частности для погашения и рефинансирования существующих долговых обязательств.

Также в материале упоминается, что компании из сферы искусственного интеллекта уже используют подобные финансовые модели. В частности, OpenAI ранее заключала соглашения, предусматривавшие приобретение долей или инвестиции с участием таких партнеров, как Amazon и AMD.