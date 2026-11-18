Nvidia намагається стабілізуватися після різкої відставки Дженсена Хуанга. Компанія створила комітет з національної безпеки, відмовилася від продажу чипів H200 у Китаї, а колишній очільник заявив, що готовий повернутися. Але чи приймуть його?

Що сталося з Дженсеном Хуангом?

Хуанг пішов у відставку 12 листопада після повідомлень про позашлюбні стосунки, зокрема з Еліс Хуанг, колишньою керівницею компанії Megaspeed. Її підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а американські розвідники припускають, що вона працює на Міністерство державної безпеки Китаю, нагадує 24 Канал.

Також йдеться про стосунки з двома підлеглими – Кімберлі Павелл, віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я, та невідомою жінкою, чиє ім'я журналісти не назвали.

Обов'язки генерального директора тимчасово виконує фінансова директорка Коллетт Кресс, а рада директорів шукає постійного керівника серед внутрішніх і зовнішніх кандидатів.

Чи повернеться засновник?

Хуанг оприлюднив першу публічну заяву після відставки. Він написав, що готовий повернутися, якщо рада вважатиме це кращим для акціонерів, працівників, компанії та Америки.

Я не відповідав стандартам, яких очікують від кожного в NVIDIA, і припустився серйозних помилок в особистому житті,

– прокоментував Дженсен Хуанг.

Відкритий лист на підтримку Хуанга підписали понад 10 тисяч нинішніх і колишніх працівників Nvidia, а також Ілон Маск, Тім Свіні з Epic Games, Гаррі Тан з Y Combinator, Амджад Масад з Replit, Тревіс Каланік з Uber.

Відповідь компанії була категоричною. Під час звіту про прибутки голова ради директорів Харві Джонс повідомив, що рада одноголосно прийняла відставку й не планує поновлювати Хуанга, пише TechCrunch. Проти повернення виступають і в Конгресі: один із сенаторів назвав цю ідею "однією з найгірших, які я чув сьогодні". Хуанг має свідчити перед Конгресом 1 грудня.

Які розслідування розпочали?

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкриває цивільне розслідування щодо того, чи не вводили розкриті Nvidia дані інвесторів в оману, повідомляє The Wall Street Journal.

Міністерство торгівлі з кінця 2024 року перевіряє Megaspeed, підозрюючи, що компанія перенаправляла частину чипів Nvidia до Китаю. Міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив Nvidia в тому, що вона свідомо продавала потужні чипи китайцям заради збільшення виручки. Незалежне розслідування веде і сама рада директорів.

Які рішення ухвалила Nvidia?

Компанія створила постійний комітет, що наглядатиме за політикою національної безпеки, дотриманням експортних обмежень і торговими ризиками. Його очолила директорка Сюзанн Нора Джонсон, до складу ввійшли Стівен Ніл і Джон Дабірі. Команди з нацбезпеки й торгового комплаєнсу тепер підпорядковуються комітету та Кресс.

Кресс також оголосила, що Nvidia більше не продаватиме чипи H200 у Китаї. Це означає, що лазівка, яка дозволяла законний продаж в обхід попередніх санкцій, буде закрита. Угоду про це уклали Хуанг і президент Дональд Трамп за умови, що чипи йтимуть через США, що давало уряду змогу стягувати мито у 25 відсотків, зазначає TechCrunch.

Китай і так значною мірою відмовлявся приймати ці поставки, бо хоче розвивати власну індустрію чипів, зазначає Джейкоб Фелдґойз із Джорджтаунського центру безпеки й новітніх технологій.

Що змінять нові правила США?

Міністерство торгівлі запровадило правила, що забороняють постачати передові чипи в іноземні дата-центри, які обслуговують китайських клієнтів віддалено. За оцінкою Jefferies, наступного року Nvidia може втратити від 44 до 62 мільярдів доларів доходів дата-центрів. Кресс запевнила, що завдяки черзі замовлень на чипи на кшталт Vera Rubin виручка не постраждає. У довгостроковій перспективі компанія може втратити клієнтів у Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та Індонезії.

Вірність відкритому коду

Попри потрясіння, фінансові показники лишаються сильними: виручка за квартал становила 115,8 мільярда доларів, що на 103 відсотки більше, ніж торік. Водночас акції впали більш ніж на 10 відсотків з моменту відставки Хуанга.

Тимчасова генеральна директорка Nvidia Колетт Кресс підтвердила відданість компанії розробці штучного інтелекту з відкритим кодом.

В Nvidia ми прагнемо сприяти розвитку динамічної екосистеми відкритих моделей, щоб кожна країна, компанія та галузь могли створювати власний інтелект,

– каже вона.

Кресс також каже, що компанія змінюватиме плани щодо Hugging Face, платформи для моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, яку Nvidia хоче придбати за 12,9 мільярда доларів. Це стане другим за величиною придбанням в історії Nvidia.