Які компанії першими випустять ноутбуки з новим процесором NVIDIA RTX Spark

Світ портативних комп'ютерів стоїть на порозі глобальної трансформації. На виставці Computex 2026 технологічний гігант NVIDIA презентував своє бачення майбутнього, де ноутбук стає не просто робочим інструментом, а повноцінним інтелектуальним партнером. Це стало можливим завдяки амбітному чипу RTX Spark.

Чип, що об'єднав потужність сервера та мобільність ноутбука

Офіційна презентація "суперчипа" NVIDIA RTX Spark стала однією з найбільших подій в індустрії за останні десятиліття. Процесор розробили у межах широкого альянсу між NVIDIA, Microsoft та MediaTek. Це перша у світі кремнієва платформа для Windows, яку звели з нуля на базі архітектури ARM під потреби автономних локальних ШІ-агентів, складного тривимірного рендерингу та високопродуктивних ігор. 24 Канал переглянув анонси компаній, які збираються першими випустити пристрої з новим процесором, щоб кинути виклик Apple.

Дивіться також Nvidia представила "суперчип" RTX Spark для конкуренції з Apple та Intel: які можливості він дає

Технічні характеристики RTX Spark вражають навіть досвідчених фахівців. Чип виготовляють за передовим 3-нанометровим технологічним процесом компанії TSMC. Його конструкція базується на чиплетній архітектурі, де два кристали інтегруються за допомогою швидкісного інтерконекту NVLink-C2C, що забезпечує обмін даними на швидкості до 600 гігабайтів на секунду.

Дженсен Хуанг показує два ноутбуки з RTX Spark, на яких запустили вимогливі ігри, а також сам чип: дивіться відео

Центральний процесор містить 20 ядер NVIDIA Grace, над якими працювали спільно з MediaTek. Графічний блок базується на архітектурі Blackwell і налічує 6 144 ядра CUDA, тензорні ядра п'ятого покоління та RT-ядра для трасування променів. Загальна ШІ-продуктивність чипа сягає 1 петафлопса. Головна особливість системи – інтеграція до 128 гігабайтів уніфікованої оперативної пам'яті LPDDR5X, до якої мають спільний доступ як центральний, так і графічний процесори.

ПК перевинаходять. Протягом сорока років ви запускали програми. Клік. Друк. З RTX Spark і Microsoft Windows ви запитуєте – і ПК виконує роботу,

– прокоментував засновник і генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Перші лінійки ноутбуків: хто очолив революцію

На ринок виходить перша хвиля пристроїв від провідних виробників, кожен з яких намагається максимально розкрити потенціал нового суперчипа.

ASUS ProArt P16 та P14

Компанія ASUS представила дві моделі для творців контенту:

Флагманський P16 отримав сенсорний 16-дюймовий тандемний OLED-дисплей із роздільною здатністю 4K та яскравістю до 1 600 ніт. Ноутбук важить лише 1,77 кілограма при товщині 12,9 міліметра.

Молодша модель P14 має 14-дюймовий екран із роздільною здатністю 3K та вагу 1,48 кілограма.

Обидва лептопи оснащені акумуляторами великої ємності: 99,9 ват-години для старшої моделі та 90 ват-годин для молодшої.



Ноутбуки від ASUS / Фото ASUS

MSI Prestige N16 Flip AI+

Цей пристрій формату "2-в-1" може розгортатися на 360 градусів. Він має 16-дюймовий UHD+ тандемний OLED-екран і підтримує роботу зі стилусом MSI Nano Pen, який ховається безпосередньо в корпус.

Виробник встановив батарею на 99,9 ват-години, що забезпечує тривалу автономність.

Інші характеристики поки що не відомі.



MSI Prestige N16 Flip AI+ / Фото Neil Shah

Microsoft Surface Laptop Ultra

Новий пристрій Microsoft називають найпотужнішим у родині Surface. Він постачатиметься з 15-дюймовим екраном mini-LED із рекордною яскравістю до 2 000 ніт. Інженери розробили нову систему охолодження з двома вентиляторами, яка дозволяє чипу працювати на повну потужність без перегріву.

Ноутбук пропонує:

Новий чип NVIDIA RTX Spark (N1X) на базі архітектури Blackwell.

До 20 ядер CPU + 6 144 ядра CUDA.

До 1 PFLOP потужності для локального ШІ.

До 128 ГБ уніфікованої пам’яті LPDDR5X (300 ГБ/с пропускної здатності).

Екран 15 дюймів, PixelSense Ultra mini-LED.

262 PPI.

Найбільший гаптичний трекпад, коли-небудь встановлений у Surface.

USB4 / Thunderbolt, HDMI, кардрідер SD та гніздо 3,5 мм.

Windows 11, оптимізована спеціально для платформи RTX Spark.

Менше 2 кілограмів ваги.



Microsoft Surface Laptop Ultra / Фото Microsoft

Microsoft і NVIDIA запевняють, що він пропонує графічну продуктивність, близьку до RTX 5070, але зберігає філософію автономності та ефективності Windows on ARM. Крім того, програми на кшталт Photoshop, Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve, Cinema4D, Affinity, Cubase чи CapCut уже оптимізовані для цієї нової платформи. Навіть Prism тепер може використовувати GPU RTX Spark для прискорення програм x86.

Після років спостереження за тим, як Apple домінує в сегменті ультрапотужних і ефективних ноутбуків, Microsoft відповідає пристроєм, який прагне перевизначити, яким може бути ПК Windows у 2026 році.

Якщо все обіцяне здійсниться, Surface Laptop Ultra може стати першим справжнім конкурентом MacBook Pro з Apple Silicon.



Microsoft Surface Laptop Ultra / Фото Microsoft

Dell XPS 16 Creator Edition

Dell також оновила свою преміальну лінійку, додавши в неї підтримку RTX Spark та до 128 гігабайтів уніфікованої пам'яті. Ноутбук отримав тандемний OLED-дисплей та повноцінний набір портів, включаючи HDMI та зчитувач SD-карток, що критично важливо для професійного монтажу відео.

Користувачі отримають OLED-дисплей Tandem, точні кольори та практичні порти, такі як HDMI та пристрій для читання карт пам'яті SD.

Обіцяють плавне відтворення відео, прискорений експорт і редагування, покращену чуйність при багатозадачній роботі зі складними багатошаровими 3D-сценами, плавну роботу для користувачів, які використовують інструменти створення за допомогою штучного інтелекту.



Dell XPS 16 / Фото Dell

Lenovo та HP

Також свої пристрої анонсували Lenovo та HP. Вони отримають схожі характеристики, хоча конкретики про них ще немає. Відомо лише, що HP встановить новий процесор у OmniBook Ultra 16 та OmniBook X 14.

Дивіться також Ноутбуки, новий Android і багато штучного інтелекту: що показала Google на The Android Show

Коли ми все це побачимо?

На презентації озвучили дату виходу щонайменше кількох із цих пристроїв – осінь 2026 року. Ціни на всі невідомі, але Dell, наприклад, збирається продавати свої XPS за 600 – 700 доларів, залежно від комплектації. Microsoft Surface, очевидно, будуть дорожчі, оскільки навіть старі версії стартують від 1150 доларів і доходять аж до 3650 доларів.