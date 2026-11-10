Хтось викрав обладнання Nvidia на мільйони доларів під час перевезення

Партія обладнання Nvidia вартістю 11,4 мільйона доларів зникла дорогою з Окленда до Техасу. Минуло понад два місяці, але поліція досі не повідомила ні про арешти, ні про повернення вантажу.

Як зникла партія обладнання?

За даними американських журналістів, шість палет з невідомим обладнанням Nvidia виїхали з Окленда 29 серпня вантажівкою, яка прямувала до Форт-Верта в Техасі. Обладнання забрали за графіком, а вантажівка мала логотип компанії, що перевозить продукти харчування. Згодом вона зникла з радарів. Крадіжку помітили лише на початку вересня, коли покупці зрозуміли, що вантаж не надійшов, пише Ars Technica.

Поліція відстежила маршрут вантажівки. Після завантаження вона кілька разів зупинялася на кілька годин, а потім слідчі втратили її десь в окрузі Сан-Бернардіно в Каліфорнії. Оклендська поліція підтвердила, що заяву про велику крадіжку подали 13 вересня, а розслідування триває досі. Вона не розкрила, яке саме обладнання Nvidia вкрали і як організували крадіжку.

Чому такі крадіжки поширюються?

Оклендський випадок – лише найновіший у хвилі дедалі зухваліших крадіжок техніки. Журналістка Ars Technica Ешлі Беленджер нещодавно повідомила, що відтоді, як почалася ця хвиля в червні, злодії вкрали подібні вантажі на понад 100 мільйонів доларів. За даними слідчих, на яких посилається NBC News, злочинці ретельно планують операції. Вони підміняють GPS-координати й навіть влаштовують зіткнення з автомобілями поліцейського ескорту. Вкрадені компоненти розбирають і продають на сірому ринку або відправляють за кордон, де доступ до американської техніки може бути обмеженим через санкції.

Обладнання Nvidia опинилося під особливим прицілом. У 2025 році поліція розслідувала крадіжки з проникненням, коли зникла техніка Nvidia на понад 7,5 мільйона доларів. Вони сталися навколо Фрімонта та Юніон-Сіті в Каліфорнії. За даними The Mercury News, поліція вважає, що злодії дісталися вантажу так: група дістала транспорт у Південній Каліфорнії, а потім поїхала на північ, до району затоки Сан-Франциско.

Скільки заробляють злодії?

Професор Школи бізнесу Хааса Каліфорнійського університету в Берклі Олаф Грот пояснив ABC News, що наживаються вони на різниці в цінах.

Якщо чип коштує приблизно 550 тисяч доларів, то за кордоном його продають приблизно за мільйон доларів або більше,

– прокоментував професор Олаф Грот.

Така маржа, за його словами, може стимулювати злочинців.

Бо вантажі стають більшими. Крадіжки ускладнюються, і це вказує на професіоналізацію команд, які викрадають такі вантажі,

– додав Грот.

Не кожна група злодіїв діє успішно. Як повідомило раніше видання Wired, у вересні з території складу в Каліфорнії викрали два причепи з логотипами Nvidia та PlusAI. Поліція знайшла їх неподалік. Імовірно, злодії зрізали замки й побачили, що там лежить 20 тонн піску. PlusAI розробляє разом з Nvidia рішення для автономних вантажівок, а пісок у причепах імітував вагу вантажу.