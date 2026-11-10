Хтось викрав обладнання Nvidia на мільйони доларів під час перевезення

Як зникла партія обладнання?

За даними американських журналістів, шість палет з невідомим обладнанням Nvidia виїхали з Окленда 29 серпня вантажівкою, яка прямувала до Форт-Верта в Техасі. Обладнання забрали за графіком, а вантажівка мала логотип компанії, що перевозить продукти харчування. Згодом вона зникла з радарів. Крадіжку помітили лише на початку вересня, коли покупці зрозуміли, що вантаж не надійшов, пише Ars Technica.

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Поліція відстежила маршрут вантажівки. Після завантаження вона кілька разів зупинялася на кілька годин, а потім слідчі втратили її десь в окрузі Сан-Бернардіно в Каліфорнії. Оклендська поліція підтвердила, що заяву про велику крадіжку подали 13 вересня, а розслідування триває досі. Вона не розкрила, яке саме обладнання Nvidia вкрали і як організували крадіжку.

Чому такі крадіжки поширюються?

Оклендський випадок – лише найновіший у хвилі дедалі зухваліших крадіжок техніки. Журналістка Ars Technica Ешлі Беленджер нещодавно повідомила, що відтоді, як почалася ця хвиля в червні, злодії вкрали подібні вантажі на понад 100 мільйонів доларів. За даними слідчих, на яких посилається NBC News, злочинці ретельно планують операції. Вони підміняють GPS-координати й навіть влаштовують зіткнення з автомобілями поліцейського ескорту. Вкрадені компоненти розбирають і продають на сірому ринку або відправляють за кордон, де доступ до американської техніки може бути обмеженим через санкції.

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Обладнання Nvidia опинилося під особливим прицілом. У 2025 році поліція розслідувала крадіжки з проникненням, коли зникла техніка Nvidia на понад 7,5 мільйона доларів. Вони сталися навколо Фрімонта та Юніон-Сіті в Каліфорнії. За даними The Mercury News, поліція вважає, що злодії дісталися вантажу так: група дістала транспорт у Південній Каліфорнії, а потім поїхала на північ, до району затоки Сан-Франциско.

Скільки заробляють злодії?

Професор Школи бізнесу Хааса Каліфорнійського університету в Берклі Олаф Грот пояснив ABC News, що наживаються вони на різниці в цінах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо чип коштує приблизно 550 тисяч доларів, то за кордоном його продають приблизно за мільйон доларів або більше– прокоментував професор Олаф Грот.

Така маржа, за його словами, може стимулювати злочинців.

Бо вантажі стають більшими. Крадіжки ускладнюються, і це вказує на професіоналізацію команд, які викрадають такі вантажі– додав Грот.

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Не кожна група злодіїв діє успішно. Як повідомило раніше видання Wired, у вересні з території складу в Каліфорнії викрали два причепи з логотипами Nvidia та PlusAI. Поліція знайшла їх неподалік. Імовірно, злодії зрізали замки й побачили, що там лежить 20 тонн піску. PlusAI розробляє разом з Nvidia рішення для автономних вантажівок, а пісок у причепах імітував вагу вантажу.