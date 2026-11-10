Кто-то похитил оборудование Nvidia на миллионы долларов во время перевозки

Как исчезла партия оборудования?

По данным американских журналистов, шесть поддонов с неизвестным оборудованием Nvidia выехали из Окленда 29 августа на грузовике, направлявшемся в Форт-Уэрт в Техасе. Оборудование взяли по графику, а грузовик имел логотип компании, перевозящей продукты питания. Впоследствии он исчез с радаров. Кражу заметили только в начале сентября, когда покупатели поняли, что груз не поступил, пишет Ars Technica.

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Полиция отследила маршрут грузовика. После погрузки он несколько раз останавливался на несколько часов, а затем следователи потеряли его где-то в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. Полиция Окленда подтвердила, что заявление о большой краже было подано 13 сентября, а расследование продолжается до сих пор. Она не раскрыла, какое именно оборудование Nvidia было похищено и как была организована кража.

Почему такие кражи становятся все более распространенными?

Случай в Окленде – лишь самый последний в череде все более дерзких краж техники. Журналистка Ars Technica Эшли Беленджер недавно сообщила, что с момента начала этой волны в июне воры похитили подобные грузы на сумму более 100 миллионов долларов. По данным следователей, на которые ссылается NBC News, преступники тщательно планируют операции. Они подменяют GPS-координаты и даже устраивают столкновения с автомобилями полицейского эскорта. Украденные компоненты разбирают и продают на сером рынке или отправляют за границу, где доступ к американской технике может быть ограничен из-за санкций.

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Оборудование Nvidia оказалось под особым прицелом. В 2025 году полиция расследовала кражи со взломом, в ходе которых пропала техника Nvidia на сумму более 7,5 миллиона долларов. Они произошли в окрестностях Фримонта и Юнион-Сити в Калифорнии. По данным The Mercury News, полиция считает, что воры добрались до груза следующим образом: группа добыла транспорт в Южной Калифорнии, а затем направилась на север, в район залива Сан-Франциско.

Сколько зарабатывают воры?

Профессор Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли Олаф Грот объяснил ABC News, что они наживаются на разнице в ценах.

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Если чип стоит примерно 550 тысяч долларов, то за рубежом его продают примерно за миллион долларов или больше– прокомментировал профессор Олаф Грот.

Такая маржа, по его словам, может стимулировать преступников.

Потому что грузы становятся больше. Кражи усложняются, и это указывает на профессионализацию команд, которые похищают такие грузы– добавил Грот.

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Не каждая группа воров действует успешно. Как ранее сообщало издание Wired, в сентябре с территории склада в Калифорнии похитили два прицепа с логотипами Nvidia и PlusAI. Полиция нашла их неподалеку. Вероятно, воры срезали замки и увидели, что там лежит 20 тонн песка. PlusAI разрабатывает совместно с Nvidia решения для автономных грузовиков, а песок в прицепах имитировал вес груза.