Ви повинні їх встановити: 5 застосунків, які мають бути на вашому Android смартфоні

Магазин застосунків Google Play пропонує безліч найрізноманітніших програм для вашого смартфона. Однак самотужки вибрати потрібний застосунок буває непросто, особливо, якщо ви тільки но почали користуватися Android-смартфоном.

24 Канал підібрав найкращі програми, які зроблять ваш смартфон ще більш корисним. Ці програми варто встановити на ваш пристрій майже одразу після того, як ви купили телефон.

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VLC медіаплеєр

Кожен, хто має ПК, коли-небудь користувався VLC. Він також має застосунок для смартфонів, який є одним з найкращих відеоплеєрів для Android. І що найкраще: ця програма з відкритим вихідним кодом є безкоштовною і не містить реклами.



VLC медіаплеєр / Фото VLC

VLC підтримує набагато ширший спектр відеоформатів, ніж більшість стандартних відеоплеєрів. Крім того, ви отримуєте такі корисні функції, як додавання субтитрів, підтримка подвійного звуку, еквалайзер і багато іншого. Ви навіть можете використовувати програму як повноцінний музичний плеєр і створювати в ній плейлисти.

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Microsoft To Do

Microsoft To Do – це чудова програма, яка допоможе вам керувати повсякденними завданнями за допомогою цікавих сповіщень і налаштувань. За допомогою цього застосунку ви можете налаштувати свій список завдань і отримувати сповіщення за часом, місцем або датою.

Він також має надійну функцію синхронізації, що особливо корисно, якщо ви використовуєте Microsoft To Do на своєму комп'ютері з Windows.

Застосунок також надає вам пропозиції завдань на основі вашої електронної пошти Outlook.



Впорядкуйте свої завдання з Microsoft ToDo / Фото theroundpie

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Bitwarden

Запам'ятати усі ці паролі до різних облікових записів та сервісів буває дуже не просто. Bitwarden – це безкоштовний менеджер паролів з відкритим вихідним кодом для Android.



Тримайте паролі в надійному місці / Фото Bitwarden

Після встановлення він допоможе вам безпечно зберігати всі ваші паролі у сховищі, доступному на різних пристроях, оскільки це крос-платформовий застосунок. Це позбавляє вас від необхідності пам'ятати кожен пароль для всіх ваших акаунтів.

Програма має функцію автозаповнення, яку можна активувати в меню налаштувань, що дозволяє вводити облікові дані одним дотиком. Крім того, ви можете генерувати надійні паролі для підвищення рівня безпеки та безпечно ділитися ними зі своєю командою або родиною.

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ChatGPT

Навряд чи вам потрібно розповідати про те, що таке ChatGPT та яку користь він може вам принести. Ви могли не знати, але ця мовна модель має свій застосунок для смартфонів.



Універсальний інструмент / Фото pasionmovil

Можливості ChatGPT набагато ширші, ніж багато хто уявляє, і ви можете використовувати його не лише для пошуку відповідей на прості запити, які вам ліньки шукати в Google.

Насправді за допомогою ChatGPT ви можете робити безліч речей, наприклад:

перекладати мови,

шукати ідеї для роману чи есе,

отримувати допомогу з домашнім завданням,

створювати цікаві електронні листи та презентації, або навіть писати вірші.

За замовчуванням усі ваші розмови зберігаються, тож ви можете перечитати відповіді, які вам здалися корисними. ChatGPT пропонує безкоштовний рівень, але ви можете оплатити підписку на ChatGPT Plus, щоб отримати доступ до ще більш розширених функцій і швидших відповідей.

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Snapseed

Чимало користувачів, які знають про можливості цього застосунку, дивуються, чому він досі не входить до складу Android за замовчуванням. Це справді дивно, адже Snapseed – це універсальний та багатофункціональний фоторедактор від Google, який здатен перетворити ваші фото на витвір мистецтва.



Найкращий базовий фотозастосунок / Фото hackfie

Ви можете застосовувати фільтри, виправляти кольори, регулювати яскравість і контрастність, обрізати або розширювати і робити багато іншого з вашими фотографіями за допомогою цього інструменту. При цьому ви можете легко скасувати або повторити будь-які редагування та експортувати свої зображення до бібліотеки.

Загалом, якщо ви любите фотографувати на смартфон, Snapseed стане чудовим інструментом у вашому арсеналі.

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Усі ці застосунки беззаперечно стануть вам у пригоді у той чи інший момент. Вони не лежатимуть мертвим вантажем у пам'яті вашого пристрою, адже ви, швидше за все, доволі часто використовуватимете їх. Кожна з цих програм багатофункціональна, тож не пожалкуйте часу на їх вивчення та освоєння.