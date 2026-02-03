Прокуратура Парижа провела обшуки в офісах X, а Маска викликали на допит

Французька прокуратура провела обшуки в паризьких офісах соцмережі X у межах розслідування кіберзлочинів. Слідство стосується роботи алгоритмів платформи, обробки даних і можливого поширення незаконного контенту, включно з матеріалами сексуального характеру.

Кіберпідрозділ прокуратури Парижа провів обшуки у французьких офісах X, що належить Ілону Маску. Слідчі дії є частиною кримінального розслідування, яке охоплює підозри в незаконному вилученні даних і співучасті у зберіганні матеріалів сексуального характеру за участю дітей. Про це розповідає BBC.

Які підозри висунули проти X у Франції?

У прокуратурі повідомили, що перевірка розпочалася ще в січні 2025 року. Спочатку слідчі аналізували контент, який платформа рекомендувала користувачам за допомогою алгоритмів. Згодом розслідування розширили і на AI-чатбот Grok, інтегрований у X.

Правоохоронці також заявили, що Ілона Маска та колишню генеральну директорку X Лінду Яккаріно викликали на слухання, заплановані на квітень. Компанія поки що офіційно не прокоментувала обшуки, хоча раніше називала дії французької влади атакою на свободу слова. Редакція BBC звернулася до X за коментарем.

У липні 2025 року, коли перевірку офіційно розширили, платформа публічно заявляла, що розслідування має політичний характер, і заперечувала будь-які маніпуляції алгоритмами.

Прокуратура зазначає, що нині вивчає можливі порушення одразу за кількома напрямами. Серед потенційних злочинів – співучасть у зберіганні або організованому поширенні дитячої порнографії, порушення права на зображення через сексуальні діпфейки та шахрайське вилучення даних організованою групою.

Окремо в заяві прокуратури зазначено, що її представники припиняють використання X і надалі публікуватимуть повідомлення лише в LinkedIn та Instagram.

Що відбувається з розслідуваннями Grok у Європі та Британії?

Як пише CNN, паралельно британські регулятори надали оновлення щодо власних перевірок, пов'язаних із сексуальними діпфейками, створеними за допомогою Grok і поширеними через X. Йдеться про зображення, створені на основі реальних фото жінок без їхньої згоди, що викликало хвилю критики з боку постраждалих, активістів і політиків у січні.

Після початку розслідувань з боку Ofcom та інших органів компанія вжила заходів, щоб зупинити таку практику. У вівторок Ofcom повідомив, що продовжує перевірку і розглядає справу як термінову. Водночас регулятор визнав, що наразі не має достатніх повноважень для розслідування створення незаконних зображень безпосередньо чатботами.

Натомість Управління з питань захисту даних Великої Британії, Information Commissioner's Office, оголосило про власне розслідування у співпраці з Ofcom. Воно стосуватиметься обробки персональних даних у контексті роботи Grok. Представник ICO Вільям Малком заявив, що ситуація викликає серйозні питання щодо використання особистих даних для створення інтимних або сексуалізованих зображень без згоди людей і наявності запобіжних механізмів.

Наприкінці січня Європейська комісія також оголосила про перевірку материнської компанії xAI через занепокоєння щодо таких зображень. Представник Комісії повідомив, що Брюссель підтримує контакт із Францією у зв'язку з обшуками в паризькому офісі X.