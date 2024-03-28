Огляд ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): красень зовні, потужна машина всередині

Багато хто прагне мати інструмент, який вдень допомагає розкрити творчий потенціал, залишаючись витонченим ноутбуком, а вночі дарує можливість грати в найвимогливіші ігри. ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) – це саме така реальність, і зараз ми розкажемо, як цей компактний ґаджет зберігає високу продуктивність завдяки новітнім компонентам.

Але чи справді зовнішня естетика ASUS ROG Zephyrus G16 не стає на заваді в забезпеченні тієї продуктивності, яку обіцяє виробник? 24 Канал пропонує зануритися у всебічний огляд, в якому ми виокремлюємо найважливіші аспекти цього незвичного ноутбука.

Дивіться також Огляд ASUS Zenbook DUO (2024): два завжди краще, ніж один

Дизайн і корпус

Ноутбуки Zephyrus завжди вирізнялися стриманим дизайном на відміну від звичних геймерських машин, які "кричать" про свої можливості зовнішнім виглядом, іноді навіть занадто гучно. Натомість спокійний і зважений Zephyrus G16 2024 року – це не про слово, а про діло.

Світлодіодної матриці, що привертає увагу у моделі G14, відсутня, натомість вишуканого стилю додає єдина діагональна RGB-смужка. Ця глянцева панель з 28 мінісвітлодіодами RGB, які повністю налаштовуються, залишилася єдиним зовнішнім нагадуванням про ігрове коріння пристрою.



Діодна стрічка на кришці Zephyrus G16 / Фото 24 Каналу

Високоякісний алюмінієвий корпус має стриманий діловий вигляд, з м'якими вигинами та чистим дизайном, який гарно впишеться в будь-який сучасний інтер’єр.

Повністю алюмінієвому корпусу, виготовленому з використанням високоточного технологічного процесу на верстаті з ЧПК, цей ігровий ноутбук є ідеальним поєднанням високої продуктивності й стилю.



ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) / Фото 24 Каналу

У той час як деякі ігрові ноутбуки схожі на фортеці в облозі, Zephyrus G16 вражає своєю витонченістю. На щастя, це не означає, що він крихкий. Корпус заспокійливо жорсткий і з першого дотику можна відчути тверду впевненість в його стійкості.

Корпус витримує не лише натиски, він також стійкий і до відбитків пальців (до речі, ноутбук пропонується у двох відтінках сірого, тож можна обрати варіант собі до душі).



Корпус Zephyrus G16 виготовлений з алюмінію на верстаті з ЧПК / Фото 24 Каналу

Втім, Zephyrus G16 – це не лише естетика. Розміщення портів добре продумане, а система охолодження підлаштовується під потрібну конфігурацію – це продуманий штрих, який акцентує на універсальності ноутбука. Це машина, на якій з однаковим задоволенням створюються електронні таблиці, монтується відео, твориться контент і відвідуються ігрові світи.

Кілька слів про дисплей

Перед тим, як перейдемо до найцікавішого, варто трохи розповісти про дисплей Nebula. Це чудова OLED-панель з частотою синхронізації 240 Гц і підтримкою G-Sync, розроблена спільно із Samsung, і вона справді вражає. Завдяки природі OLED чорні кольори є чорнильно-темними, а колірна гама вибухає на екрані з такою яскравістю, про яку РК-дисплеї можуть лише мріяти. Незалежно від того, чи власник пристрою занурюється у фентезійну рольову гру, чи переглядає свіжий науково-фантастичний фільм, зображення на екрані буде просто приголомшливим.



OLED дисплей Zephyrus G16 / Фото 24 Каналу

До речі, геймерам буде важливо знати, що висока частота оновлення забезпечує чудову плавність зображення в динамічних іграх, а розмір і чіткість створюють справді захопливий досвід перегляду.

Це не найяскравіший дисплей на ринку, але якщо не планується використання ноутбука прямо навпроти палючого літнього сонця, його більш ніж достатньо для роботи в приміщенні й навіть для звичайних подорожей. Це чудовий дисплей для створення контенту, перегляду медіа та ігор.

Професіонал вдень, геймер вночі

Zephyrus G16 створений, щоб бути щоденною робочою конячкою, яка вночі перетворюється на потужну ігрову платформу.

Ноутбук доступний з відеокартами RTX 4050 – RTX 4090, процесором Intel Core Ultra 9 185H (або Core Ultra 7 155H у слабшій конфігурації). Це найновіші та найкращі компоненти на ринку і вмістити топове залізо в цей особливо тонкий корпус – неймовірне інженерне досягнення.

Технічні характеристики

Дисплей 16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula, 2560 x 1600 при частоті 240 Гц Процесор Intel MTL-H Core Ultra 9 185H / Intel MTL-H Core Ultra 7 155H Intel MTL-H Core Ultra 9 185H / Intel MTL-H Core Ultra 7 155H Графічний процесор Nvidia GeForce RTX 4080/4090 Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTXRTX 4050/4060 Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X 7467 ОЗП 16 ГБ LPDDR5X 7467 ОЗП Сховище 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ PCle 4.0 NVMe M.2 SSD Зв’язок WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Порти 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort і живлення), 1x Thunderbolt 4, 1x картридер SD, 1x 3,5-мм аудіо Розміри 35,4 x 24,6 x 1,74 см 35,4 x 24,6 x 1,64 см Вага 1,95 кілограма 1,85 кілограма

Продуктивність пристрою при його розмірах справді вражає. Небагато ноутбуків з таким тонким корпусом (завтовшки всього 1,7 сантиметра) здатні похизуватися хоча б приблизними характеристиками та можливостями. Навіть більші конкуренти з топовими процесорами і RTX 4090 на практиці трохи не дотягують.

Фактична продуктивність Zephyrus G16 гарантує плавний ігровий процес. Ноутбук дає раду майже усьому, легко видаючи 100 FPS в 1080p і стабільні понад 60 FPS в QHD+.

Авжеж, хардкорним геймерам, які вимагають безальтернативної продуктивності, варто звернути увагу на повноцінні настільні ігрові комп’ютери. Однак Zephyrus G16 більш ніж достатньо для того, щоб грати в сучасні тайтли з комфортними налаштуваннями.

Особливості

Диявол захований в деталях, тож розгляньмо, на перший погляд, незначні, але дуже важливі особливості Zephyrus G16.

Камера

Власникам цього пристрою нарешті доведеться забути про відеодзвінки з роздільною здатністю 720p – Zephyrus G16 може похвалитися чіткою вебкамерою з роздільною здатністю 1080p для проведення конференцій з кришталево чистим зображенням. Блок камери також має інфрачервоні сенсори для розпізнавання обличчя, що гарантує додаткову безпеку користувацьким даним, якщо налаштувати та використовувати Windows Hello.

Клавіатура

Під дисплеєм розташована позбавлена недоліків клавіатура з приємним клацанням, яка має все, що може забажати вибагливий користувач (за винятком, можливо, цифрового блока). Це не звична плоска клавіатура ультрабука – тут пропонується 1,7 мм ходу клавіш з приємним рівнем опору. Всі клавіші мають великий розмір і комфортне розташування.



Клавіатура Zephyrus G16 / Фото ASUS

Автор писав огляд саме на Zephyrus G16 і попри те, що він використовує повнорозмірну механічну клавіатуру, не помітив жодного дискомфорту під час роботи та тривалого періоду тестування.



Область тачпаду достатньо велика для будь-яких завдань / Фото 24 Каналу

Клавіатура G16 плавно переходить у масивний тачпад, який розтягується на всю довжину робочої панелі, практично поглинаючи простір між Alt і Ctrl. Це справжній рай для продуктивних завдань, що забезпечує точність навігації по меню та документах. Геймери, авжеж, тягнутимуться до своїх надійних мишок, але звичайні користувачі гарантовано оцінять перевагу такого гігантського простору для маніпуляцій.

Порти

Вибір портів доволі широкий. Тут є усе, що може знадобитися, окрім лише Ethernet, який вже давно покинув більшість ноутбуків у схожому формфакторі.

На лівій стороні присутній порт USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт HDMI 2.1, роз'єм для навушників і роз'єм живлення.



Ноутбук обладнаний усіма необхідними портами / Фото 24 Каналу

На правій грані є ще один порт USB-C з підтримкою DisplayPort і живленням, ще один USB-A і великий швидкісний картридер для карт пам'яті SD. Таке продумане розміщення дозволяє легко керувати кабелями, незалежно від конфігурації.



Знайшлося місце для картридера / Фото 24 Каналу

Системи охолодження

Слід зауважити, що система охолодження Zephyrus G16 залежить від заліза під капотом. Конфігурація з RTX 4090 та 4080 може похизуватися першокласною системою охолодження з паровою камерою, яка підтримується двома вентиляторами. Моделі з нижчими характеристиками використовують простішу систему теплових трубок в комплекті з трьома вентиляторами. Такий нестандартний підхід свідчить про те, що ASUS приділяє першочергову увагу ефективному охолодженню у всій лінійці Zephyrus G16.

Звук

Акустична система заслуговує на окрему увагу. Ігрові ноутбуки зазвичай добре поєднуються з гарнітурами (коли ці компоненти з'єднуються, часто виникає симфонія шуму вентиляторів), але G16 справді дивує. Звук із динаміків видає набагато більше басів, ніж можна очікувати від такого тонкого пристрою. Загалом це переконлива аудіосистема, яку просто потрібно почути – вона гарантовано приємно вразить свого власника.



Динаміки розташовані з обох боків ноутбука / Фото 24 Каналу

Вердикт: універсальна машина для роботи та розваг

Отже, для кого призначений ROG Zephyrus G16? Ця витончена машина – ідеальний партнер для творчих професіоналів та геймерів, які цінують універсальність. Він допоможе працювати з мультимедіа протягом робочого дня, а ввечері плавно перейде до ігор. Хоча пристрій і не очолить чарти продуктивності, чиста потужність – це ще не все.

До теми Тонкий і потужний ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16 представлений в Україні

Приголомшливий OLED-дисплей, тонкий дизайн і напрочуд потужні динаміки здивують куди більше, даруючи незабутній досвід, ніж гонитва за Святим Граалем у 200+ FPS. Крім того, компактність цього пристрою робить його чудовою мобільною платформою, яка має широкі можливості.

Zephyrus G16 забезпечує унікальний на ринку баланс між потужністю та портативністю, що робить його ідеальним для тих, хто любить пограти одразу після роботи, при цьому не змінюючи пристрій.