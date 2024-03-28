Но действительно ли внешняя эстетика ASUS ROG Zephyrus G16 не становится помехой в обеспечении той производительности, которую обещает производитель? 24 Канал предлагает окунуться во всесторонний обзор, в котором мы выделяем важнейшие аспекты этого необычного ноутбука.

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Дизайн и корпус

Ноутбуки Zephyrus всегда отличались сдержанным дизайном в отличие от привычных геймерских машин, которые "кричат" о своих возможностях внешним видом, иногда даже слишком громко. Зато спокойный и взвешенный Zephyrus G16 2024 года – это не о слове, а о деле.

Привлекающей внимание светодиодной матрицы, у модели G14, отсутствует, зато изысканного стиля добавляет единственная диагональная RGB-полоска. Эта глянцевая панель с 28 полностью настраиваемыми мини-светодиодами RGB, осталась единственным внешним напоминанием об игровых корнях устройства.



Диодная лента на крышке Zephyrus G16 / Фото 24 Канала

Высококачественный алюминиевый корпус имеет сдержанный деловой вид, с мягкими изгибами и чистым дизайном, который хорошо впишется в любой современный интерьер.

Интересный факт! Полностью алюминиевому корпусу, изготовленном с использованием высокоточного технологического процесса на станке с ЧПУ, этот игровой ноутбук является идеальным сочетанием высокой производительности и стиля.



ASUS ROG ROG Zephyrus G16 (2024) / Фото 24 Канала

В то время как некоторые игровые ноутбуки похожи на осажденные крепости, Zephyrus G16 поражает своим изяществом. К счастью, это не означает, что он хрупкий. Корпус успокаивающе жесткий и с первого прикосновения можно почувствовать твердую уверенность в его устойчивости.

Корпус выдерживает не только нажимы, он также устойчив и к отпечаткам пальцев (кстати, ноутбук предлагается в двух оттенках серого, поэтому можно выбрать вариант себе по душе).



Корпус Zephyrus G16 изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ / Фото 24 Канала

Впрочем, Zephyrus G16 – это не только эстетика. Размещение портов хорошо продуманное, а система охлаждения подстраивается под нужную конфигурацию – это продуманный штрих, который акцентирует на универсальности ноутбука. Это машина, на которой с одинаковым удовольствием создаются электронные таблицы, монтируется видео, творится контент и посещаются игровые миры.

Несколько слов о дисплее

Перед тем, как перейдем к самому интересному, стоит немного рассказать о дисплее Nebula. Это замечательная OLED-панель с частотой синхронизации 240 Гц и поддержкой G-Sync, разработана совместно с Samsung, и она действительно впечатляет. Благодаря природе OLED черные цвета являются чернильно-темными, а цветовая гамма взрывается на экране с такой яркостью, о которой ЖК-дисплеи могут только мечтать. Независимо от того, или владелец устройства погружается в фэнтезийную ролевую игру, или просматривает свежий научно-фантастический фильм, изображение на экране будет просто потрясающим.



OLED дисплей Zephyrus G16 / Фото 24 Канала

Кстати, геймерам будет важно знать, что высокая частота обновления обеспечивает превосходную плавность изображения в динамичных играх, а размер и четкость создают действительно захватывающий опыт просмотра.

Это не самый яркий дисплей на рынке, но если не планируется использование ноутбука прямо напротив палящего летнего солнца, его более чем достаточно для работы в помещении и даже для обычных путешествий. Это отличный дисплей для создания контента, просмотра медиа и игр.

Профессионал днем, геймер ночью

Zephyrus G16 создан, чтобы быть ежедневной рабочей лошадкой, которая ночью превращается в мощную игровую платформу.

Ноутбук доступен с видеокартами RTX 4050 – RTX 4090, процессором Intel Core Ultra 9 185H (или Core Ultra 7 155H в более слабой конфигурации). Это самые новые и лучшие компоненты на рынке и вместить топовое железо в этот особенно тонкий корпус – невероятное инженерное достижение.

Технические характеристики

Дисплей 16-дюймовый OLED-дисплей ROG Nebula, 2560 x 1600 при частоте 240 Гц Процессор Intel MTL-H Core Ultra 9 185H / Intel MTL-H Core Ultra 7 155H Intel MTL-H Core Ultra 9 185H / Intel MTL-H Core Ultra 7 155H Графический процессор Nvidia GeForce RTX 4080/4090 Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTXRTX 4050/4060 Оперативная память 32 ГБ LPDDR5X 7467 ОЗП 16 ГБ LPDDR5X 7467 ОЗП Хранилище 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ PCle 4.0 NVMe M.2 SSD Связь WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Порты 1x HDMI 2.1, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort и питание), 1x Thunderbolt 4, 1x картридер SD, 1x 3,5-мм аудио Размеры 35,4 x 24,6 x 1,74 см 35,4 x 24,6 x 1,64 см Вес 1,95 килограмма 1,85 килограмм

Производительность устройства при его размерах действительно впечатляет. Немного ноутбуков с таким тонким корпусом (толщиной всего 1,7 сантиметра) способны похвастаться хотя бы приблизительными характеристиками и возможностями. Даже более крупные конкуренты с топовыми процессорами и RTX 4090 на практике немного не дотягивают.

Фактическая производительность Zephyrus G16 гарантирует плавный игровой процесс. Ноутбук справляется почти со всем, легко выдавая 100 FPS в 1080p и стабильные более 60 FPS в QHD+.

Конечно, хардкорным геймерам, которые требуют безальтернативной производительности, стоит обратить внимание на полноценные настольные игровые компьютеры. Однако Zephyrus G16 более чем достаточно для того, чтобы играть в современные тайтлы с комфортными настройками.

Особенности

Дьявол спрятан в деталях, поэтому давайте рассмотрим, на первый взгляд, незначительные, но очень важные особенности Zephyrus G16.

Камера

Владельцам этого устройства наконец придется забыть о видеозвонках с разрешением 720p – Zephyrus G16 может похвастаться четкой веб-камерой с разрешением 1080p для проведения конференций с кристально чистым изображением. Блок камеры также имеет инфракрасные сенсоры для распознавания лица, что гарантирует дополнительную безопасность пользовательским данным, если настроить и использовать Windows Hello.

Клавиатура

Под дисплеем расположена лишенная недостатков клавиатура с приятным щелчком, которая имеет все, что может пожелать требовательный пользователь (за исключением, возможно, цифрового блока). Это не привычная плоская клавиатура ультрабука – здесь предлагается 1,7 мм хода клавиш с приятным уровнем сопротивления. Все клавиши имеют большой размер и комфортное расположение.



Клавиатура Zephyrus G16 / Фото ASUS

Автор писал обзор именно на Zephyrus G16 и несмотря на то, что он использует полноразмерную механическую клавиатуру, не заметил никакого дискомфорта во время работы и длительного периода тестирования.



Область тачпада достаточно большая для любых задач / Фото 24 Канала

Клавиатура G16 плавно переходит в массивный тачпад, который растягивается на всю длину рабочей панели, практически поглощая пространство между Alt и Ctrl. Это настоящий рай для продуктивных задач, обеспечивающий точность навигации по меню и документам. Геймеры, конечно, будут тянуться к своим надежным мышкам, но обычные пользователи гарантированно оценят преимущество такого гигантского пространства для манипуляций.

Порты

Выбор портов довольно широкий. Здесь есть все, что может понадобиться, кроме только Ethernet, который уже давно покинул большинство ноутбуков в похожем формфакторе.

На левой стороне присутствует порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт HDMI 2.1, разъем для наушников и разъем питания.



Ноутбук оборудован всеми необходимыми портами / Фото 24 Канала

На правой грани есть еще один порт USB-C с поддержкой DisplayPort и питанием, еще один USB-A и большой скоростной картридер для карт памяти SD. Такое продуманное размещение позволяет легко управлять кабелями, независимо от конфигурации.



Нашлось место для картридера / Фото 24 Канала

Системы охлаждения

Следует заметить, что система охлаждения Zephyrus G16 зависит от железа под капотом. Конфигурация с RTX 4090 и 4080 может похвастаться первоклассной системой охлаждения с паровой камерой, которая поддерживается двумя вентиляторами. Модели с более низкими характеристиками используют более простую систему тепловых трубок в комплекте с тремя вентиляторами. Такой нестандартный подход свидетельствует о том, что ASUS уделяет первоочередное внимание эффективному охлаждению во всей линейке Zephyrus G16.

Звук

Акустическая система заслуживает отдельного внимания. Игровые ноутбуки обычно хорошо сочетаются с гарнитурами (когда эти компоненты соединяются, часто возникает симфония шума вентиляторов), но G16 действительно удивляет. Звук из динамиков выдает гораздо больше басов, чем можно ожидать от такого тонкого устройства. В общем это убедительная аудиосистема, которую просто нужно услышать – она гарантированно приятно поразит своего владельца.



Динамики расположены с обеих сторон ноутбука / Фото 24 Канала

Вердикт: универсальная машина для работы и развлечений

Итак, для кого предназначен ROG Zephyrus G16? Эта изящная машина – идеальный партнер для творческих профессионалов и геймеров, которые ценят универсальность. Он поможет работать с мультимедиа в течение рабочего дня, а вечером плавно перейдет к играм. Хотя устройство и не возглавит чарты производительности, чистая мощность – это еще не все.

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Потрясающий OLED-дисплей, тонкий дизайн и удивительно мощные динамики удивят куда больше, даря незабываемый опыт, чем погоня за Святым Граалем в 200+ FPS. Кроме того, компактность этого устройства делает его отличной мобильной платформой, которая имеет широкие возможности.

Zephyrus G16 обеспечивает уникальный на рынке баланс между мощностью и портативностью, что делает его идеальным для тех, кто любит поиграть сразу после работы, при этом не меняя устройство.