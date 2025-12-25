Чим відрізняються OLED і QLED телевізори та що обрати

OLED і QLED – два найпоширеніші типи екранів у сучасних смарттелевізорах. Обидві технології мають різні принципи роботи, сильні сторони та обмеження, які впливають на якість зображення, яскравість і ціну. Вибір між ними часто залежить від умов перегляду та бюджету.

OLED розшифровується як "organic light-emitting diode", а QLED – як "quantum dot light-emitting diode". Попри схожі назви, це різні технології. OLED-телевізори не використовують підсвітку. Кожен піксель на такому екрані сам випромінює світло, формуючи зображення з мільйонів мікроскопічних діодів. Саме завдяки цьому OLED-моделі відомі високою точністю кольорів, глибоким контрастом і майже ідеальним чорним кольором. Такі телевізори особливо цінують любителі фільмів і відеоігор, які дивляться контент у затемнених кімнатах. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Дивіться також Технології майбутнього вже сьогодні: на що звернути увагу при виборі справжнього QLED телевізора

У чому різниця між OLED і QLED та який телевізор підійде краще?

QLED-телевізори, своєю чергою, є різновидом LED LCD-панелей із шаром квантових точок. Коли світло підсвітки проходить крізь цей шар, екран демонструє насичені кольори та дуже високу яскравість. Саме тому QLED добре підходять для приміщень із сильним зовнішнім освітленням і вважаються одними з найяскравіших телевізорів на ринку.

Як пише сайт Samsung, якщо головний пріоритет – максимальна якість зображення, OLED зазвичай виграє завдяки точнішій передачі деталей. Для світлих кімнат кращим вибором часто стає QLED, адже він легше справляється з відблисками. Важливим фактором є і ціна: OLED-телевізори зазвичай дорожчі, тоді як QLED пропонує більше доступних моделей.

Серед OLED-моделей однією з найсильніших вважається Samsung S95F QD-OLED. Вона поєднує глибокі чорні кольори з підвищеною яскравістю завдяки квантовим точкам і антивідблисковому покриттю. Такий телевізор краще, ніж більшість OLED, поводиться у добре освітлених кімнатах. Вартість 65-дюймової версії сягає близько 2300 доларів. Покупці відзначають чітке зображення навіть за яскравого світла, хоча деякі звертають увагу на підвищені рівні чорного та поодинокі проблеми з живленням і мерехтінням, що може свідчити про виробничі дефекти.

Більш доступною альтернативою є LG B5 Series. 65-дюймова модель коштує приблизно 1000 доларів і пропонує насичені кольори, широкий кут огляду та майже ідеальний контраст. Водночас її яскравості може бракувати під час перегляду стандартного SDR-контенту у світлих умовах.

Серед QLED-телевізорів преміального рівня виділяється Sony Bravia 9 Series. Лінійка доступна у діагоналях 65, 75 і 85 дюймів та відома дуже високою яскравістю, що робить її зручною для кімнат із великою кількістю сонячного світла. Завдяки мініатюрним LED-контролерам рівень ореолів навколо об’єктів мінімальний. Телевізор має два порти HDMI 2.1 з підтримкою 4K, 120 Гц і Variable Refresh Rate, що оцінять геймери. Недоліками називають повільніші переходи пікселів і не надто широкий кут огляду, а також високу ціну.

Для тих, хто шукає бюджетніший QLED, варіантом є TCL QM6K Series. 65-дюймова версія коштує близько 550 доларів і забезпечує коректні кольори, гідний контраст та достатню яскравість для боротьби з непрямими відблисками. Користувачі хвалять якість зображення та простоту налаштування, хоча зазначають, що телевізор гірше виглядає поруч із прямими джерелами світла і може мати проблеми з живленням або Wi-Fi одразу після покупки.

Що таке телевізори з Micro RGB?

В Україні офіційно дебютувала новітня розробка від Samsung – технологія Micro RGB. Це не просто чергове оновлення матриці, а принципово новий підхід до будови екранів, якого раніше не було на ринку споживчої електроніки. Виробник обіцяє безпрецедентну якість картинки, а нові екрани поєднують найкращі характеристики попередніх поколінь дисплеїв.

Якщо традиційні LED панелі використовують великі масиви діодів, що випромінюють біле або синє світло, яке треба перетворити на кольорове за допомогою кольорових фільтрів або квантових точок, Micro RGB базується на мікророзмірному RGB-підсвічуванні. Кожен червоний, зелений та синій мікро-світлодіод керується індивідуально, що дозволяє відтворювати найширший колірний спектр, ніж на будь-яких інших нині доступних екранах. Крім того, зменшений розмір світлодіодів – менш ніж 100 мкм – дозволяє в рази збільшити кількість зон локального затемнення, досягаючи неймовірної деталізації та контрастності.