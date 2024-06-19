OnePlus і CATL представили революційний акумулятор Glacier Battery для смартфонів

Компанія OnePlus офіційно оголосила про свою співпрацю з китайським виробником акумуляторів CATL, щоб представити Glacier Battery – джерело живлення нового покоління для мобільних пристроїв. Це партнерство має на меті революціонізувати технологію акумуляторів для смартфонів, збільшивши як ємність зберігання енергії, так і швидкість заряджання.

Чутки про те, що OnePlus оснастить свій майбутній смартфон Ace 3 Pro передовим акумулятором, тепер підтвердилися. Ще в 2016 році компанія представила технологію 20 Вт Dash Charge в OnePlus 3, встановивши на той час новий стандарт швидкої зарядки. Тепер настав час для нової революції.

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Однак анонс акумулятора Glacier Battery містить обмежену кількість деталей. Попри це, інсайдери галузі припускають, що цей новий акумулятор забезпечить вищу щільність зберігання енергії при збереженні можливостей швидкої зарядки, потенційно встановивши новий стандарт в галузі.

Першим пристроєм, який отримає акумулятор Glacier Battery, стане OnePlus Ace 3 Pro, в якому, як очікується, буде встановлений потужний акумулятор ємністю 6100 мАг. Очікується, що цей вражаючий акумулятор підтримуватиме швидку зарядку потужністю 100 Вт, обіцяючи користувачам швидке заряджання та тривалий час автономної роботи.

Офіційна презентація OnePlus Ace 3 Pro запланована на 20 червня, де, ймовірно, буде розкрито більше деталей про акумулятор Glacier Battery та можливості смартфона. Цю подію з нетерпінням чекають технічні ентузіасти та оглядачі галузі, оскільки вона обіцяє продемонструвати значний прогрес у технології мобільних акумуляторів.

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Акумулятор Glacier Battery має шанси зміцнити репутацію OnePlus як першовідкривача інноваційних рішень у світі технологій. Завдяки спільному досвіду OnePlus та CATL, ця нова технологія акумуляторів потенційно може перевернути очікування користувачів щодо продуктивності смартфонів та часу автономної роботи.