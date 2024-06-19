Слухи о том, что OnePlus оснастит свой будущий смартфон Ace 3 Pro передовым аккумулятором, теперь подтвердились. Еще в 2016 году компания представила технологию 20 Вт Dash Charge в OnePlus 3, установив на то время новый стандарт быстрой зарядки. Теперь настало время для новой революции.

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Однако анонс аккумулятора Glacier Battery содержит ограниченное количество деталей. Несмотря на это, инсайдеры отрасли предполагают, что этот новый аккумулятор обеспечит более высокую плотность хранения энергии при сохранении возможностей быстрой зарядки, потенциально установив новый стандарт в отрасли.

Первым устройством, которое получит аккумулятор Glacier Battery, станет OnePlus Ace 3 Pro, в котором, как ожидается, будет установлен мощный аккумулятор емкостью 6100 мАч. Ожидается, что этот впечатляющий аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, обещая пользователям быструю зарядку и длительное время автономной работы.

Официальная презентация OnePlus Ace 3 Pro запланирована на 20 июня, где, вероятно, будет раскрыто больше деталей об аккумуляторе Glacier Battery и возможности смартфона. Это событие с нетерпением ждут технические энтузиасты и обозреватели отрасли, поскольку оно обещает продемонстрировать значительный прогресс в технологии мобильных аккумуляторов.

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Аккумулятор Glacier Battery имеет шансы укрепить репутацию OnePlus как первооткрывателя инновационных решений в мире технологий. Благодаря совместному опыту OnePlus и CATL, эта новая технология аккумуляторов потенциально может перевернуть ожидания пользователей по производительности смартфонов и времени автономной работы.