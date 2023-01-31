Популярна платформа для обміну контентом для дорослих OnlyFans припинила роботу в Росії. За повідомленнями багатьох російських телеграм-каналів та ЗМІ, зараз сайт показує помилку 403, що означає, що його заблокувала сама компанія.

Як повідомляє 24 Канал, це стало наступним кроком після того, як OnlyFans призупинив виплати творцям контенту з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Крім того, платформа заборонила користувачам з цих країн підписуватись на нових авторів або переглядати платний контент.

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Раптове блокування OnlyFans у Росії викликало низку запитань як серед користувачів, так і серед творців контенту. Деякі припускають, що дії платформи є результатом політичного тиску, тоді як інші вважають, що це просто технічна проблема.

Що кажуть у компанії

Цікаво, що жодна зі сторін не висуває, як варіант розв'язування Росією повномасштабної війни, вбивства та катування цивільного населення та атака цивільної інфраструктури, яка фактично є тероризмом.

OnlyFans поки що не коментує ситуацію, але очікується, що незабаром буде оприлюднена відповідна заява. Тим часом творці контенту, які покладалися на платформу для заробітку, залишаються в стані невизначеності, оскільки вони шукають альтернативні джерела доходу.

Для мільйонів користувачів OnlyFans у Росії блокування платформи є значним ударом, оскільки вони втратили доступ до однієї з найпопулярніших платформ для контенту для дорослих. Наразі невідомо, чи буде відновлена робота сайту в Росії, чи блокування буде постійним.

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Незалежно від причини блокування, очевидно, що OnlyFans більше не доступний в Росії, а користувачі платформи і творці контенту зіткнулися зі значними труднощами.