Як повідомляє 24 Канал, це стало наступним кроком після того, як OnlyFans призупинив виплати творцям контенту з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Крім того, платформа заборонила користувачам з цих країн підписуватись на нових авторів або переглядати платний контент.
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Раптове блокування OnlyFans у Росії викликало низку запитань як серед користувачів, так і серед творців контенту. Деякі припускають, що дії платформи є результатом політичного тиску, тоді як інші вважають, що це просто технічна проблема.
Що кажуть у компанії
OnlyFans поки що не коментує ситуацію, але очікується, що незабаром буде оприлюднена відповідна заява. Тим часом творці контенту, які покладалися на платформу для заробітку, залишаються в стані невизначеності, оскільки вони шукають альтернативні джерела доходу.
Для мільйонів користувачів OnlyFans у Росії блокування платформи є значним ударом, оскільки вони втратили доступ до однієї з найпопулярніших платформ для контенту для дорослих. Наразі невідомо, чи буде відновлена робота сайту в Росії, чи блокування буде постійним.
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Незалежно від причини блокування, очевидно, що OnlyFans більше не доступний в Росії, а користувачі платформи і творці контенту зіткнулися зі значними труднощами.