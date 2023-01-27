Загальний розмір витоку склав 44,7 гігабайта в стиснутому вигляді. У "Яндексі" вже підтвердили факт витоку, а ЗМІ тим часом повідомляють, що дані злив хтось із самої компанії.

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Що відомо

Коди викладено з коментарями та документацією. Роздача містить окремі архіви (.tar.bz2), за назвами яких можна ідентифікувати конкретні сервіси "Яндекса". Серед них:

Пошукова система та індексуючий бот,

"Яндекс.Карти",

Голосовий асистент "Аліса",

"Яндекс.Таксі",

Рекламний сервіс "Яндекс.Дірект",

"Яндекс.Пошта",

"Яндекс.Диск",

"Яндекс.Маркет",

"Яндекс.Подорожі",

"Яндекс 360",

"Яндекс.Хмара",

"Яндекс.Pay",

"Яндекс.Метрика".

Є у файлах також серверна частина більшості інших сервісів компанії і внутрішня система діагностики Solomon.

Дамп поширюється через торренти, а всі файли витоку датовані 24 лютого 2022 року. При цьому хакери, які його злили, кажуть, що завантажили архів у липні 2022 року.

У пресслужбі "Яндекса" вже підтвердили факт витоку, наголосивши, що злому компанії не було, а репозиторії потрібні лише для роботи з кодом і не призначені для зберігання персональних даних користувачів. Експерти, які аналізують витік, дійсно не знайшли там інформації про користувачів.

Ніякого злому "Яндекса" не було. Служба безпеки "Яндекса" виявила у відкритому доступі фрагменти коду з внутрішнього репозиторію. Однак їхній вміст відрізняється від поточної версії репозиторію, яка використовується в сервісах "Яндекса",

– коментують представники компанії.

На жаль, злиті дані не становлять великої небезпеки для "Яндекса", кажуть експерти, адже не містять ключових елементів, потрібних, наприклад, для отримання доступу до систем. Однак навіть цей код дозволить хакерам шукати потенційні вразливості, щоб потім атакувати сервіси.