Компанія Lincoln пропонує автомобіль з режимами медитації та ароматерапії

Lincoln Navigator – один зі старих гравців сегмента повнорозмірних розкішних позашляховиків, який тепер отримує нове життя. Компанія переробила дизайн своєї найбільшої моделі з наміром випустити її в світ у 2025 році. Мабуть, це найрозкішніший Navigator, який-небудь існував.

Чим особливий новий Lincoln Navigator

Зовні дизайн свіжий, але знайомий. З'явилася нова решітка радіатора зі світлодіодною смугою, яка проходить по всій ширині передньої панелі. Lincoln каже, що ця світлова смуга виконує "послідовний танець" при наближенні, висвітлюючи від центру назовні за допомогою функції, яка називається Lincoln Embrace.

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Хромовані та сатиновані алюмінієві елементи оздоблення додають розкішного вигляду. Ззаду – ліхтарі на всю ширину.

Довершує цей ансамбль великий 3D-значок на багажнику, який, до речі, отримав функцію під назвою Lincoln Split Gate. Вона дозволяє заднім дверцятам Navigator розділятися, причому верхня половина відкривається вгору, а нижня — вниз, що, за словами представників бренду, полегшує завантаження або перетворює задню частину кузова на зручне місце для сидіння. Роздільні двері також можна запрограмувати на відкриття, коли власник наближається до Navigator.

Також є вибір коліс: стандартні 22-дюймові та 24-дюймові у різних варіантах оформлення.



Задні двері Lincoln Navigator Reserve 2025 року / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



Колеса Lincoln Navigator Reserve 2025 року / Фото Lincoln

Що всередині

Інтер'єр Navigator 2025 року зазнав найбільших змін:

Тепер тут є 48-дюймовий панорамний дисплей, який займає всю ширину приладової панелі, а також додатковий сенсорний екран внизу в центрі панелі.

Lincoln називає свою нову інформаційно-розважальну систему Lincoln Digital Experience. В неї вбудовано Google Assistant, а також стандартні Apple CarPlay та Android Auto.

Під час стоянки на правому дисплеї з'являється ще більше можливостей для пасажирів. Ви можете встановити додатки з Google Play Store, грати в ігри, слухати музику та подкасти або використовувати програми для підвищення продуктивності завдяки режиму Pano Mode екрану.

Інші стандартні функції розкішного автомобіля, такі як підігрів та охолодження передніх сидінь, регульоване в 24 напрямках водійське сидіння, аудіосистема Revel Ultima 3D Audio з 28 динаміками та 14 USB-портів по всьому салону, є стандартними.

Власники також отримають чотирирічну безкоштовну підписку на систему вільного водіння BlueCruise.



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln

Спа-салон на колесах

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Lincoln заявляє, що новий Navigator створений для того, щоб розслабити водіїв та пасажирів, про що свідчить нова функція Lincoln Rejuvenate, яка перетворює машину на "спа-салон на колесах". Вона допомагає знизити рівень стресу, автоматично регулюючи клімат-контроль, освітлення салону та налаштування масажу сидінь, одночасно показуючи заспокійливі візуальні ефекти, які повинні допомогти вам розслабитися.

Існують навіть вбудовані ароматизатори, які допомагають салону пахнути розслабляюче.

На додачу до всього, Navigator поставляється з трьома режимами релаксації, розробленими спільно з додатком для медитації Calm, а також з додатковою річною підпискою на додаток.



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln

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Додатково

Власники зможуть обрати різні колірні варіанти автомобіля. На додаток до вже існуючої теми Invitation, з'являється Enlighten, яку компанія описує як "красу сходу сонця та світанку нового дня" з теплими кольорами та акцентами, та Atmospheric, яка описується як натхненна кольором бурхливого дня. Atmospheric отримала бронзові акценти на решітці радіатора, зовнішньому оздобленні та 24-дюймових колесах.

Попри новий дизайн та особливості, силовий агрегат Navigator 2025 року залишився від попередника. Той самий 3,5-літровий Ecoboost V6 з подвійним турбонаддувом, який Navigator використовує з 2015 року, розвиває 440 кінських сил і 510 фунт-футів крутного моменту. Ця потужність передається через стандартну систему повного приводу.

Lincoln поки що не говорить про ціну. Navigator 2025 року має з'явитися у дилерів наступної весни.

Ще кілька загальних фото Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln