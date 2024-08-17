Чем особенный новый Lincoln Navigator

Внешне дизайн свежий, но знакомый. Появилась новая решетка радиатора со светодиодной полосой, которая проходит по всей ширине передней панели. Lincoln говорит, что эта световая полоса выполняет "последовательный танец" при приближении, освещая от центра наружу с помощью функции, которая называется Lincoln Embrace.

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Хромированные и сатинированные алюминиевые элементы отделки добавляют роскошного вида. Сзади – фонари на всю ширину.

Довершает этот ансамбль большой 3D-значок на багажнике, который, кстати, получил функцию под названием Lincoln Split Gate. Она позволяет задней двери Navigator разделяться, причем верхняя половина открывается вверх, а нижняя — вниз, что, по словам представителей бренда, облегчает загрузку или превращает заднюю часть кузова в удобное место для сидения. Раздельные двери также можно запрограммировать на открытие, когда владелец приближается к Navigator.

Также есть выбор колес: стандартные 22-дюймовые и 24-дюймовые в различных вариантах оформления.



Задняя дверь Lincoln Navigator Reserve 2025 года / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



Колеса Lincoln Navigator Reserve 2025 года / Фото Lincoln

Что внутри

Интерьер Navigator 2025 года претерпел наибольшие изменения:

Теперь здесь есть 48-дюймовый панорамный дисплей, который занимает всю ширину приборной панели, а также дополнительный сенсорный экран внизу в центре панели.

Lincoln называет свою новую информационно-развлекательную систему Lincoln Digital Experience. В нее встроено Google Assistant, а также стандартные Apple CarPlay и Android Auto.

Во время стоянки на правом дисплее появляется еще больше возможностей для пассажиров. Вы можете установить приложения из Google Play Store, играть в игры, слушать музыку и подкасты или использовать программы для повышения производительности благодаря режиму Pano Mode экрана.

Другие стандартные функции роскошного автомобиля, такие как подогрев и охлаждение передних сидений, регулируемое в 24 направлениях водительское сиденье, аудиосистема Revel Ultima 3D Audio с 28 динамиками и 14 USB-портов по всему салону, являются стандартными.

Владельцы также получат четырехлетнюю бесплатную подписку на систему свободного вождения BlueCruise.



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln

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Спа-салон на колесах

Lincoln заявляет, что новый Navigator создан для того, чтобы расслабить водителей и пассажиров, о чем свидетельствует новая функция Lincoln Rejuvenate, которая превращает машину в "спа-салон на колесах". Она помогает снизить уровень стресса, автоматически регулируя климат-контроль, освещение салона и настройки массажа сидений, одновременно показывая успокаивающие визуальные эффекты, которые должны помочь вам расслабиться.

Существуют даже встроенные ароматизаторы, которые помогают салону пахнуть расслабляюще.

В дополнение ко всему, Navigator поставляется с тремя режимами релаксации, разработанными совместно с приложением для медитации Calm, а также с дополнительной годовой подпиской на приложение.



2025 Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln

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Дополнительно

Владельцы смогут выбрать различные цветовые варианты автомобиля. В дополнение к уже существующей теме Invitation, появляется Enlighten, которую компания описывает как "красоту восхода солнца и рассвета нового дня" с теплыми цветами и акцентами, и Atmospheric, которая описывается как вдохновленная цветом бурного дня. Atmospheric получила бронзовые акценты на решетке радиатора, внешней отделке и 24-дюймовых колесах.

Несмотря на новый дизайн и особенности, силовой агрегат Navigator 2025 года остался от предшественника. Тот самый 3,5-литровый Ecoboost V6 с двойным турбонаддувом, который Navigator использует с 2015 года, развивает 440 лошадиных сил и 510 фунт-футов крутящего момента. Эта мощность передается через стандартную систему полного привода.

Lincoln пока что не говорит о цене. Navigator 2025 года должен появиться у дилеров следующей весной.

Еще несколько общих фото Lincoln Navigator Reserve / Фото Lincoln