Apple представила оновлені MacBook Air на базі чипа M4 – потужніші, але дешевші

Apple офіційно представила нове покоління ноутбуків MacBook Air. Вони отримали процесор M4, нове забарвлення корпусу у відтінку "небесно-блакитний" та несподівано нижчі ціни.

Обидві моделі, 13-дюймова та 15-дюймова, оснащені новим чипом Apple M4, який раніше використовувався у Mac Mini, iMac та MacBook Pro, розповідає 24 Канал.

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Важливою зміною для MacBook Air стала підтримка двох зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю до 6K при відкритій кришці. Дизайн ноутбуків залишився незмінним, але Apple додала 12-мегапіксельну камеру Center Stage, яка вже застосовується у MacBook Pro.

Ціна і старт продажів

Версія з 13-дюймовим дисплеєм коштуватиме від 999 доларів

15-дюймова модель – від 1199 доларів.

Продажі стартують 12 березня.

Характеристики нових Air

Базова версія MacBook Air отримала чип M4 з 10-ядерним CPU та 8-ядерним GPU, 16 ГБ уніфікованої пам’яті та накопичувач на 256 ГБ. Також доступна конфігурація з 10-ядерним GPU, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 2 ТБ.

Apple зазначає, що завдяки M4 робота з додатками та завданнями, включно з редагуванням фото й відео, стала швидшою. Потужний 10-ядерний CPU та 10-ядерний GPU роблять новий MacBook Air удвічі продуктивнішим, ніж модель на базі M1.

Автономність ноутбука досягає 18 годин. Крім того, вдосконалений нейронний рушій у M4 утричі швидше обробляє завдання, пов’язані з AI, такі як автоматичне покращення зображень і видалення шуму у відео.

А тим часом Apple представила новий iPad Air

Найбільш значущі оновлення – це процесор Apple M4 та камера Center Stage. Попри відсутність глобальних змін, знижена ціна може стати вагомим аргументом для покупки. Попередні замовлення вже відкрито на офіційному сайті Apple.