Характеристики та особливості нового iPad Air

Apple представила швидший і потужніший iPad Air з чипом M3, створений для Apple Intelligence. Він уперше використовує передову графічну архітектуру Apple, обіцяючи найкраще поєднання енергоефективності, продуктивності та портативності. Компанія каже, що iPad Air з M3 майже вдвічі швидший порівняно з iPad Air з M1 і до 3,5 раза швидший за iPad Air з A14 Bionic, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Ось деякі інші статистичні дані від Apple щодо продуктивності нової версії iPad Air M3:

8-ядерний процесор і 9-ядерний графічний процесор.

Підтримка динамічного кешування, а також апаратне прискорення затінення сітки та трасування променів.

На 40% вища графічна продуктивність, ніж у iPad Air з M1.

На 60% швидше в робочих процесах на основі штучного інтелекту, ніж iPad Air з M1.



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple

Користувачі відчують переваги M3 у всьому, що б вони не робили: від створення захопливого контенту швидше, ніж будь-коли, до гри у вимогливі, графічно насичені ігри.

Планшет доступний у двох розмірах – 11 і 13 дюймів – та чотирьох кольорах. Можна обрати серед блакитного, фіолетового, Starlight (щось середнє між білим і жовтим) та Space Gray (темний сірий).

Обсяги пам'яті такі: 128 гігабайтів, 256 гігабайтів, 512 гігабайтів та 1 терабайт.



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple

Розроблена спеціально для iPad Air, нова клавіатура Magic Keyboard підвищує його універсальність і надає більше можливостей. Вона схожа на клавіатуру Magic Keyboard iPad Pro, але не ідентична їй. Вона має 14 клавіш з такими функціями, як регулювання яскравості екрана та гучності, а також більший, ніж раніше, трекпад. Однак вона не виготовлена з високоякісного алюмінію (за винятком шарніра), як клавіатура Magic Keyboard для iPad Pro.

Завдяки iPadOS 18, підтримці Apple Intelligence, вдосконаленим камерам, швидкому бездротовому зв'язку 5G та сумісності з Apple Pencil Pro і Apple Pencil (USB-C) новий iPad Air пропонує неперевершені можливості,

– пише Apple.



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple



iPad Air на процесорі M3 / Фото Apple

Ціни

Magic Keyboard для iPad Air стартує від 269 доларів за 11-дюймову модель і 319 доларів за 13-дюймову модель.

Ціни на новий iPad Air залишаються незмінними: 11-дюймова модель коштує 599 доларів, а 13-дюймова – 799 доларів.

Замовлення можна зробити вже сьогодні, а в наявності вони з'являться у середу, 12 березня.