Золотий смартфон Трампа отримав новий дизайн

Компанія Trump Mobile провела редизайн свого сайту, разом із чим показала оновлену версію смартфона T1 Phone. Ймовірно, саме цей варіант стане фінальним – його раніше демонстрували керівники компанії під час відеодзвінка. Про це пише The Verge.

Дивіться також "Не Ісус, а лікар": Трамп прокоментував ШІ фото, де він зображений в образі Христа

Яким став новий T1 Phone і що про нього відомо?

Смартфон зберіг головну візуальну особливість – золотий корпус. На задній панелі розміщено прапор США та напис "Trump Mobile". Водночас відмовилися від великого логотипа "T1", який раніше займав майже всю задню частину пристрою. Камера залишилась потрійною, хоча розташування модулів виглядає незвично. Загалом дизайн нагадує HTC U24 Pro, зокрема через заокруглені краї корпусу. Також передбачено роз’єм для навушників.

Оновили і технічні характеристики. Смартфон знову отримав 6,78-дюймовий OLED-дисплей – саме такий розмір вказували на старті, хоча пізніше його тимчасово змінювали на 6,25 дюйма. Камери включають основний сенсор на 50 Мп, телефото з 2-кратним зумом і 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера також має 50 Мп. Акумулятор на 5000 мА·год підтримує зарядку потужністю 30 Вт. Пристрій працюватиме на Android 15 з процесором серії Qualcomm Snapdragon 7, але точна модель не уточнюється.

Як написано на офіційному сайті Trump mobile, цінова політика також змінилася. З сайту прибрали згадку про стартову ціну 499 доларів, хоча компанія все ще приймає передзамовлення із депозитом у 100 доларів, обіцяючи "зафіксувати акційну ціну". Раніше представники компанії заявляли, що 499 доларів були вступною пропозицією, а нова ціна зросте, але залишиться нижчою за 1000 доларів.

Терміни виходу залишаються невідомими – навіть згадку про запуск "пізніше цього року" прибрали з сайту. Змінилися і формулювання щодо виробництва: тепер смартфон описують як продукт, "створений завдяки американським інноваціям", без конкретики. Раніше йшлося про фінальну збірку в Маямі, але формулювання "made in the USA" більше не використовується.

Окрім смартфона, Trump Mobile оновила мобільні тарифи. План "47" за 47,45 долара отримав знижку 15% для військових і ветеранів. Також з’явився сімейний тариф, де ціна зменшується залежно від кількості підключених ліній. Серед особливостей – відображення назви "Trump" у статус-барі смартфона як мережевого оператора.

Сайт загалом отримав сучасніший дизайн і новий логотип. На ньому активніше з’являються Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, які керують Trump Organization і просувають мобільний бренд.

Водночас оновлення ще не завершене – деякі сторінки ведуть на тестові версії, а при оформленні передзамовлення показується старий рендер смартфона. Попри це, редизайн сайту і нові деталі про пристрій свідчать, що проєкт рухається вперед, хоча й без чітких термінів запуску.