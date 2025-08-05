Керівник з розробки програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі заявив, що компанія досягла значного прогресу в оновленні голосового асистента Siri. За його словами, майбутній апгрейд голосового асистента буде набагато масштабнішим, ніж планувалося спочатку. Це стало можливим завдяки повній перебудові архітектури Siri.

Що відомо про нову версію Siri?

На нещодавніх зборах персоналу Apple, які відбулися після публікації квартального звіту, керівник з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі поділився новинами про Siri. Він зазначив, що повна перебудова архітектури асистента дала бажані результати. Завдяки цьому компанія зможе випустити значно більше оновлення, ніж було анонсовано, і цей проєкт є для компанії пріоритетним, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Ця заява пролунала на тлі занепокоєння Волл-стріт щодо успіхів Apple у галузі штучного інтелекту. Торік на конференції WWDC компанія представила більш персоналізовану версію Siri з функціями ШІ в iOS 18, проте згодом визнала, що початковий підхід до розробки цих можливостей не забезпечив належної якості. Це змусило Apple перейти до створення абсолютно нової архітектури, що означало затримки у графіку випуску.

Сьогодні, через рік після анонсу, ми все ще не маємо нової Siri. Деякі користувачі навіть встигли подати на Apple до суду, звинувачуючи її в брехні – мовляв, у рекламі обіцяли одне, а насправді вони отримали інше. Чи точніше не отримали. Крім того, дісталося компанії навіть від конкурентів. Так, Google у своїй найновішій рекламі Pexel висміяв Apple за те, що її "скоро вийде" так і залишилось "скоро вийде" навіть через рік.

Хоча Федерігі тепер відповідає за Siri, безпосередньою роботою над виправленням і вдосконаленням асистента займається Майк Роквелл. Попри оптимістичні заяви керівництва, деякі користувачі ставляться до них скептично, згадуючи про невиконані обіцянки компанії, як-от скасований проєкт бездротової зарядки AirPower. Вони закликають оцінювати компанію за реальними продуктами, а не за анонсами.

За чутками, оновлена Siri може з'явитися навесні з виходом iOS 26.4. Сама Apple офіційно підтверджує лише запуск десь у 2026 році, що може означати й пізнішу дату.