Онтаріо знову хоче скасувати угоду зі Starlink на 100 мільйонів доларів через тарифи Трампа

Після того, як Дональд Трамп уперше оголосив про тарифи для Канади, прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд оголосив про скасування контракту щодо постачання Starlink на 100 мільйонів доларів. Дуже швидко, здавалося, проблему було вирішено: нова адміністрація США передумала, а контракт відновлено. Проте Трамп знову взявся за старе, все-таки ввівши 25-відсоткове мито для Канади.

Що тепер

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд знову пообіцяв розірвати контракт провінції зі SpaceX, яка володіє технологією Starlink, оскільки тарифи Трампа, які передбачають 25-відсоткові мита на більшість канадських товарів і 10-відсоткові мита на експорт енергоносіїв, набули чинності. Контракт був підписаний у листопаді минулого року і поставив перед компанією Starlink завдання забезпечити інтернет-послугами віддалені райони Онтаріо, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC.

Раніше Канадська провінція Онтаріо скасовує, а потім відновлює контракт зі SpaceX на тлі тарифної війни

Форд, колись палкий прихильник Трампа, готовий піти ще далі, щоб захистити інтереси Канади:

По-перше, він каже, що якщо тарифи збережуться, то регіон буде змушений запровадити власну 25-відсоткову надбавку на електроенергію, що експортується до США.

Він також заявив, що "з посмішкою" на обличчі відключить електроенергію американським споживачам, якщо ситуація не буде вирішена.

Ми повинні бути готові до тривалої боротьби. Ми повинні бути готові до ескалації, використовуючи всі інструменти в нашому арсеналі,

– каже Даг Форд.

Канада забезпечує електроенергією жителів США в Мічигані, Нью-Йорку та Міннесоті. Відключення, якщо таке буде, вплине на понад 1,5 мільйона людей. Форд також висунув ідею введення додаткового мита на експорт корисних копалин до США або його повного припинення.

Навряд чи слід очікувати на проблеми у SpaceX. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) щойно оголосило про партнерство з компанією Маска задля встановлення терміналів Starlink у різних аеропортах, що виявилося дуже вдалим моментом, щоб компенсувати втрату. Агентство вже наказало своїм співробітникам "почати пошук десятків мільйонів доларів для угоди зі Starlink".

Торгівельна війна розпалюється

Основний оптовий постачальник алкогольних напоїв в Онтаріо, LCBO, підтвердив, що припинить купувати і продавати алкоголь американського виробництва. Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого Трамп і Маск глузливо називають "губернатором", оголосив, що Канада запровадить власні відповідні тарифи на американські товари.

Сьогодні США розпочали торгівельну війну проти Канади, свого найближчого союзника і найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну роботу з Росією, про заспокоєння Володимира Путіна, брехливого, кровожерливого диктатора. Зробіть так, щоб це мало сенс,

– сказав Трюдо під час пресконференції.

Він також припустив, що Трамп намагається послабити канадську економіку як стратегію анексії, але, за його словами, "Канада ніколи не буде 51-м штатом".