OpenAI допоможе іншим країнам розвивати власний штучний інтелект

OpenAI запустила глобальну програму підтримки країн, які прагнуть розвивати власну інфраструктуру штучного інтелекту на демократичних засадах. Ініціатива стала продовженням масштабного проєкту Stargate і передбачає створення локальних дата-центрів, розвиток національних екосистем та технологічного суверенітету.

Що передбачає ініціатива

Проєкт Stargate був представлений ще в січні. Він передбачає будівництво масштабної ШІ-інфраструктури у США вартістю 500 мільярдів доларів протягом чотирьох років. У його реалізації беруть участь SoftBank, MGX та Oracle. Перший кампус суперкомп'ютерів уже зводять у місті Абілін, штат Техас. Очікується, що в майбутньому таких майданчиків побільшає. Ініціатива OpenAI for Countries буде частиною Stargate, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Таким чином OpenAI хоче допомогти іншим державам збудувати власні дата-центри й екосистеми ШІ. Компанія планує співпрацювати з урядами через своїх представників у США та глобальні офіси. Усе це – в координації з американською владою. Основна мета – підтримати країни, які бажають будувати штучний інтелект на демократичних принципах, а не залежати від китайських технологічних рішень. Чи означатиме це, що в такому випадку всі будуть залежати він американських рішень, не уточнюється.

Нагадаємо, не так давно Україна заявила, що розроблятиме власну модель штучного інтелекту, навчену на українських даних і з розумінням українських контекстів та особливостей мови, культури, історії тощо. Цілком можливо, що OpenAI може взяти в цьому участь.

Нові центри обробки даних дадуть країнам змогу зберігати цифровий суверенітет, підтримувати розвиток локальних галузей, а також створювати власні ШІ-рішення, адаптовані до місцевих культур, мов і законодавчих норм. Серед прикладів використання – персоналізований ChatGPT для сфери освіти, охорони здоров’я та держсектору.

Крім технологій, OpenAI обіцяє інвестувати в безпеку – як у фізичну інфраструктуру, так і в механізми контролю. У міру того, як їхні моделі стають потужнішими, компанія продовжить розвивати засоби захисту та безпечного розгортання своїх рішень.

Окрема увага – демократичним процесам і правам людини. OpenAI підкреслює, що саме ці принципи мають лежати в основі глобального розвитку ШІ.

Ще один напрямок – запуск національних стартап-фондів. Разом із локальними інвесторами OpenAI планує сприяти створенню нових компаній, робочих місць, прибутків і технологічних спільнот.

Партнерські країни також долучаться до розвитку самого Stargate, підтримуючи лідерство США в сфері ШІ. На першому етапі OpenAI має намір реалізувати 10 пілотних проєктів у співпраці з окремими державами або регіонами. Це стане важливим кроком до глобального, але демократичного й суверенного розвитку штучного інтелекту.