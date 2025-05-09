Что предусматривает инициатива

Проект Stargate был представлен еще в январе. Он предусматривает строительство масштабной ИИ-инфраструктуры в США стоимостью 500 миллиардов долларов в течение четырех лет. В его реализации участвуют SoftBank, MGX и Oracle. Первый кампус суперкомпьютеров уже возводят в городе Абилин, штат Техас. Ожидается, что в будущем таких площадок станет больше. Инициатива OpenAI for Countries будет частью Stargate, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Смотрите также Илон Маск победил: OpenAI отказалась от полной коммерциализации, но кое-что все равно изменится

Таким образом OpenAI хочет помочь другим государствам построить собственные дата-центры и экосистемы ИИ. Компания планирует сотрудничать с правительствами через своих представителей в США и глобальные офисы. Все это – в координации с американскими властями. Основная цель – поддержать страны, желающие строить искусственный интеллект на демократических принципах, а не зависеть от китайских технологических решений. Будет ли означать это, что в таком случае все будут зависеть он американских решений, не уточняется.

Напомним, не так давно Украина заявила, что будет разрабатывать собственную модель искусственного интеллекта, обученную на украинских данных и с пониманием украинских контекстов и особенностей языка, культуры, истории и тому подобное. Вполне возможно, что OpenAI может принять в этом участие.

Новые центры обработки данных позволят странам сохранять цифровой суверенитет, поддерживать развитие локальных отраслей, а также создавать собственные ИИ-решения, адаптированные к местным культурам, языкам и законодательным нормам. Среди примеров использования – персонализированный ChatGPT для сферы образования, здравоохранения и госсектора.

Помимо технологий, OpenAI обещает инвестировать в безопасность – как в физическую инфраструктуру, так и в механизмы контроля. По мере того, как их модели становятся мощнее, компания продолжит развивать средства защиты и безопасного развертывания своих решений.

Отдельное внимание – уделяется демократическим процессам и правам человека. OpenAI подчеркивает, что именно эти принципы должны лежать в основе глобального развития ИИ.

Еще одно направление – запуск национальных стартап-фондов. Вместе с локальными инвесторами OpenAI планирует способствовать созданию новых компаний, рабочих мест, доходов и технологических сообществ.

Партнерские страны также присоединятся к развитию самого Stargate, поддерживая лидерство США в сфере ИИ. На первом этапе OpenAI намерен реализовать 10 пилотных проектов в сотрудничестве с отдельными государствами или регионами. Это станет важным шагом к глобальному, но демократическому и суверенному развитию искусственного интеллекта.