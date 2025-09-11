OpenAI уклала угоду з Oracle на суму 300 мільярдів доларів для будівництва дата-центрів у США. Це ключова частина проєкту Stargate, який має забезпечити розвиток глобальної інфраструктури для штучного інтелекту.

OpenAI і техногігант Oracle домовилися інвестувати 300 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів у США протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The New York Times.

Що передбачає угода?

Інфраструктура стане основою для розвитку технологій штучного інтелекту, які компанія планує пропонувати бізнесу та користувачам. Угода є частиною масштабного проєкту Stargate, спрямованого на створення мережі ШІ-центрів по всьому світу. Відомо, що компанія отримала понад 317 мільярдів доларів майбутніх контрактних доходів у минулому кварталі, що спричинило зростання її акцій більш ніж на 40%.

У січні OpenAI, Oracle та японська корпорація SoftBank разом із президентом США Дональдом Трампом заявили про плани інвестувати щонайменше 100 мільярдів доларів у створення обчислювальної інфраструктури в межах Stargate. Довгострокова мета – 500 мільярдів доларів, і завдяки новій угоді OpenAI вже має забезпечила понад половину цієї суми.

Будівництво вже стартувало в місті Абілін, Техас, і в найближчі роки охопить інші американські регіони. Паралельно OpenAI розгортає ще один масштабний проєкт у Об’єднаних Арабських Еміратах у партнерстві з Oracle, SoftBank і еміратською компанією G42. За домовленістю, кожен долар інвестицій у центр на Близькому Сході буде супроводжуватися такою ж сумою вкладень у США, що може принести десятки мільярдів доларів у кожну країну.

Що таке проєкт Stargate?

В червні 2025 року Дональд Трамп представив масштабну ініціативу "Stargate" вартістю 500 мільярдів доларів. Це спільний проєкт OpenAI, Oracle та SoftBank, метою якого є побудова мережі центрів обробки даних та обчислювальної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту в США. За задумом, це має зміцнити позиції країни на світовій арені та створити понад 100 тисяч робочих місць.

Проєкт Stargate є однією з перших великих бізнес-ініціатив Дональда Трампа після повернення на посаду президента. Він спрямований на забезпечення технологічної переваги США над Китаєм у сфері ШІ. На пресконференції в Білому домі, де були присутні Сем Альтман з OpenAI, Ларрі Еллісон з Oracle та Масайоші Сон з SoftBank, Трамп підкреслив, що хоче, аби ці технології "були в цій країні".