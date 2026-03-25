OpenAI несподівано "вбила" Sora – сервіс для створення відео за допомогою ШІ

Компанія OpenAI несподівано оголосила про завершення підтримки застосунку Sora – сервісу для генерації відео за допомогою штучного інтелекту. Попри гучний старт і вірусну популярність, продукт не зміг утримати інтерес користувачів і тепер офіційно закривається.

Про це повідомило видання 9to5mac.

Чому Sora не змогла стати масовим сервісом?

Застосунок Sora представили у вересні 2025 року як другий мобільний продукт компанії після ChatGPT для iPhone. Сервіс дозволяв швидко створювати відеоролики на будь-які теми за допомогою текстового опису. Простота використання та майже повна відсутність обмежень на старті зробили платформу вірусною – користувачі активно експериментували з форматами, стилями та сюжетами.

Однак повторити масштаб успіху чат-бота новому продукту не вдалося. Після початкового ажіотажу інтерес до сервісу почав знижуватися. Важливим фактором стала зміна політики щодо авторського права: OpenAI ввела суворі обмеження на використання інтелектуальної власності без дозволу правовласників. Саме ці правила суттєво звузили можливості творчих експериментів і, за оцінками спостерігачів, стали однією з причин втрати популярності Sora.

На початку запуску застосунок пропонував не лише інструменти генерації відео, а й своєрідну соціальну стрічку, де можна було переглядати роботи інших користувачів. Це формувало відчуття спільноти, але з часом активність у ній помітно зменшилась.

Про завершення підтримки команда сервісу повідомила у соцмережі X. Розробники подякували користувачам за створений контент і пообіцяли згодом розкрити деталі щодо термінів остаточного закриття, долі API та можливостей збереження створених відео.

За даними The Wall Street Journal, компанія також переглядає свою стратегію щодо розробки моделей для генерації відео загалом. OpenAI планує зосередитися на створенні так званого "суперзастосунку", який об'єднає функції ChatGPT, інструменти програмування Codex і веббраузер Atlas. Останній, як повідомляється, наразі має серйозні проблеми з безпекою та конфіденційністю.

Експерти галузі зазначають, що Sora від самого початку сприймалася радше як демонстрація можливостей технологій, ніж як повноцінний професійний інструмент. Попри це, проєкт привернув увагу відомого американського бізнесмена Bob Iger, який розглядав потенційне партнерство з The Walt Disney Company. Проте перевірити життєздатність цієї ідеї не вдалося – угода так і не була реалізована.