Наступна нейромережа від OpenAI спробує замінити програмістів початкового рівня

Компанія OpenAI, яка вже наробила шуму своїм ChatGPT, готується ще більше шокувати публіку. Не менш як пів року вона навчає нову нейромережу для заміни програмістів початкового рівня.

Майбутня модель ШІ, як повідомляється, буде здатна не тільки писати працюючий код, а й "мислити" як програміст – сумна новина для тих, хто хотів змінити рід діяльності й освоїти програмування. За проєктом стоїть Microsoft, тому масштаби розробки не варто недооцінювати.

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Що відомо

Повідомляється, що OpenAI найняла для роботи над проєктом "армію" з близько тисячі програмістів і розробників у країнах Латинської Америки та Східної Європи.

Їм доручено вирішувати класичні завдання з галузей програмування, розробки застосунків і адаптації коду під нові завдання.

Ключовий момент – вони зобов'язані детально описувати логіку свого коду письмовою англійською мовою.

Близько 60 відсотків найнятих були залучені для роботи з маркування даних.

Інші 40 відсотків – це програмісти, яким доручено створювати набори даних для інженерії програмного забезпечення, на яких навчатимуться моделі OpenAI. Вони перекладають текст в інструкції для ШІ за допомогою інструменту Codex.

Сам Codex здебільшого навчався на коді, взятому з GitHub. Ця практика забезпечила моделі певний успіх як допоміжній програмі, що автоматично доповнює та перевіряє орфографію коду з певним рівнем майстерності. GitHub, який належить Microsoft, фінансовому спонсору OpenAI, навіть пропонує "Copilot" на базі Codex, який фактично є чимось на кшталт Grammarly для програмістів.