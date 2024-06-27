OpenAI вирішила заблокувати цілу країну від використання її сервісів

Компанія OpenAI планує заборонити людям використовувати ChatGPT в одній з країн, хоча сервіс і так не був там офіційно доступний. Вся справа у спробах отримати доступ обхідними шляхами.

Хто опиниться за бортом

Мова йде про Китай, де користувачі та розробники мають доступ до штучного інтелекту через API. Китайська державна газета Securities Times повідомила у вівторок, що американський розробник почав розсилати електронні листи користувачам у Китаї з повідомленням про свої плани заблокувати доступ, починаючи з 9 липня.

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Ми вживаємо додаткових заходів, щоб заблокувати трафік API з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI,

– заявив виданню представник OpenAI.

Цей крок може вплинути на кілька китайських стартапів, які створили додатки з використанням великих мовних моделей OpenAI. Але, ймовірно, вони зможуть перейти на інші сервіси, оскільки в самому Китаї вже запущено кілька моделей ШІ, покликаних конкурувати з ChatGPT, Copilot і Gemini. Однак неясно, наскільки потужними та конкурентоспроможними вони є.

Хоча послуги OpenAI доступні в більш ніж 160 країнах, Китай ніколи не входив до їх числа. Згідно з правилами компанії, користувачі, які намагаються отримати доступ до продуктів компанії в непідтримуваних країнах, можуть бути заблоковані або призупинені — хоча до цього часу компанія не робила цього відкрито.

Китай, як відомо, підтримує дуже жорстку цензуру й змушує розробників програмного забезпечення налаштовувати свої сервіси відповідним чином. Якщо мова йде про ШІ, то в цьому випадку алгоритми не повинні видавати користувачам інформацію про ті чи інші теми, які забороняє комуністична партія. Наприклад, про те, що сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році, не можна прочитати ні в китайських соцмережах, ні почути на відеоресурсах, ні запитати у штучного інтелекту. Це означає багато труднощів для творців, тож, імовірно, саме з цієї причини OpenAI свого часу вирішила не запускати сервіс у країні.

Незрозуміло, що спонукало OpenAI до такого кроку саме зараз, хоча минулого місяця компанія повідомила, що припинила операції прихованого впливу, в тому числі з Китаю, які використовували її моделі штучного інтелекту для поширення дезінформації в інтернеті. Bloomberg своєю чергою зазначає, що такий крок OpenAI збігається з тиском Вашингтона на американські технологічні компанії з метою обмежити доступ Китаю до передових технологій, розроблених у США.