OpenAI може купити браузер Chrome, якщо суд зобов’яже Google продати його

Компанія OpenAI заявила про зацікавленість у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде зобов’язана продати його в межах антимонопольної справи. Про це в суді повідомив керівник напрямку ChatGPT Нік Терлі.

Цю заяву було зроблено під час розгляду справи проти Google у США, де суд визнав компанію монополістом на ринку онлайн-пошуку, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зараз суддя Аміт Мехта розглядає можливі заходи щодо обмеження впливу Google, зокрема примусове відчуження деяких активів. Хоча Google планує оскаржити це рішення, у випадку ухвалення рішення про продаж Chrome, OpenAI заявила про готовність стати покупцем.

Як стало відомо в суді, OpenAI торік намагалася укласти партнерство з Google, аби забезпечити ChatGPT доступ до пошукових технологій компанії. Наразі ChatGPT використовує пошук від Bing, що належить Microsoft, однак, за словами Терлі, OpenAI має "серйозні проблеми з якістю" цього пошукового інструменту.

У поданому до суду листі компанія зазначила: "Ми вважаємо, що партнерство з Google допомогло б покращити продукт". Проте Google відмовилася від співпраці.

Водночас OpenAI продовжує розробку власного пошукового інструменту. Раніше компанія планувала, що вже у 2025 році ChatGPT зможе самостійно обробляти близько 80% запитів, однак зараз визнає, що ця мета є передчасною і потребуватиме ще кількох років.

Аналітики вважають, що інтерес OpenAI до Chrome пов’язаний не лише з пошуком, а й з довгостроковою стратегією компанії. Володіння браузером може дати їй прямий доступ до користувачів і даних, що посилить її позиції у конкуренції з Google та Microsoft.

Поки що остаточне рішення судді щодо можливого примусового продажу Chrome не ухвалено. Якщо браузер справді буде виставлено на продаж, OpenAI стане одним з головних претендентів, але на актив можуть також претендувати й інші великі гравці ринку.