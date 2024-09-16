iPhone 16 став першим смартфон Apple з 8 ГБ оперативної пам'яті: для чого вона потрібна

Минулого тижня Apple анонсувала нову лінійку смартфонів iPhone 16. Цей смартфон стане першим в історії Apple, який отримає 8 гігабайтів пам'яті. Але для чого iPhone стільки оперативки і на що він використовуватиме її?

Цією інформацією, яка спочатку не була розкрита під час офіційного анонсу продукту, поділився віце-президент Apple з апаратних технологій Джонні Сруджи в інтерв'ю Geekerwan.

А тим часом iPhone 16 помітили у першому тесті потужності, але результати бентежать

Штучний інтелект потребує пам'яті

За словами Сруджи, збільшення пам'яті було необхідним для підтримки Apple Intelligence – набору сервісів, заснованих на штучному інтелекті. Хоча більшість ресурсомістких завдань обробляються у хмарі, чимало не менш "важких" процесів будуть виконуватися прямо на пристрої, тож збільшення об'єму оперативної пам'яті було необхідним кроком.

Власники iPhone звикли, що їхні смартфони загалом мають менший об'єм оперативки, ніж пристрої конкурентів на ринку. Водночас їх не назвеш слабкими, адже особливості операційної системи, власного процесора та оптимізація застосунків роблять свою справу – ґаджети Apple виконують поставлені задачі на відмінно і компанія дбає про це.

Геймери також зрадіють

Серед іншого додаткова пам'ять покликана підвищити ігрову продуктивність iPhone 16, оскільки Apple продовжує залучати розробників AAA-ігор для перенесення своїх проєктів на платформу. Користувачі зможуть побачити на своїх пристроях повноцінні ігри, які створювалися для PC та консолей, а тепер їх портували на мобільну платформу.

На ШІ доведеться зачекати

Що ж до Apple Intelligence, то набір цих функцій не буде доступним на релізі iPhone 16 та iOS 18. Він побачить світ дещо згодом – у жовтні з релізом оновлення iOS 18.1. Крім того, він не буде доступним в усьому світі.

На старті Apple Intelligence підтримуватиме лише англійську мову і буде доступним виключно в США, а в майбутньому планується розширити охоплення на більшу кількість мов і регіонів.

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Варто зазначити, що iPhone 15, випущений раніше, поставляється лише з 6 гігабайтами пам'яті, і Apple Intelligence буде функціонувати лише на старших моделях цього покоління, а саме на iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.