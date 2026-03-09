Ощадбанк зазнав DDoS-атаки: коли запрацюють сервіси банку
Зранку 9 березня клієнти одного з найбільших державних банків України зіткнулися з несподіваними труднощами під час використання мобільних застосунків та електронних платежів. Технічні системи фінансової установи перестали відповідати на запити користувачів, що викликало хвилю занепокоєння серед вкладників.
Чому не працюють системи Ощадбанку 9 березня?
Події почали стрімко розгортатися близько 10 години ранку, коли автоматизовані системи моніторингу Ощадбанку зафіксували аномальну активність у мережі. Підозрюючи DDoS-атаку, технічна служба та керівництво прийняли рішення про тимчасове відключення серверів, пише 24 Канал.
Дивіться також "Вікіпедію" більше не можна редагувати через атаку шкідливого російського скрипта
Активація протоколів безпеки є стандартною процедурою у разі виникнення загрози зовнішнього втручання. Такий крок, хоч і спричиняє незручності для користувачів, дозволяє локалізувати потенційну проблему та провести ретельну діагностику без ризику для фінансових активів.
Наразі фахівці проводять глибоку технічну перевірку всіх критичних систем, щоб переконатися у відсутності шкідливого коду або слідів несанкціонованого доступу.
Представники фінансової установи запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. У пресслужбі Ощадбанку зазначили, що відновлення стабільної роботи всіх електронних сервісів та мобільних інструментів відбудеться протягом однієї години, тобто приблизно до 13:00. Клієнтів просять зберігати спокій, наголошуючи, що такі заходи спрямовані виключно на посилення кіберзахисту.
Не перший випадок
Цей інцидент не є поодиноким у вітчизняному банківському секторі:
- Варто згадати, що нещодавно, у ніч на 16 лютого, масштабної хакерської атаки зазнав А-Банк. Тоді ситуація була значно серйознішою: зловмисникам вдалося здійснити незаконні списання грошей з рахунків частини клієнтів. Проте завдяки швидкій реакції атаку вдалося придушити, а всі втрачені кошти були повернуті власникам у повному обсязі. Той випадок фахівці назвали унікальним, оскільки хакери застосували новий тип кіберзагрози, який раніше не фіксували в українській банківській системі.
- Крім того, про невдалі спроби зламу своїх систем нещодавно повідомляв і monobank.