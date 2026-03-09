Почему не работают системы Ощадбанка 9 марта?

События начали стремительно разворачиваться около 10 часов утра, когда автоматизированные системы мониторинга Ощадбанка зафиксировали аномальную активность в сети. Подозревая DDoS-атаку, техническая служба и руководство приняли решение о временном отключении серверов, пишет 24 Канал.

Активация протоколов безопасности является стандартной процедурой в случае возникновения угрозы внешнего вмешательства. Такой шаг, хоть и вызывает неудобства для пользователей, позволяет локализовать потенциальную проблему и провести тщательную диагностику без риска для финансовых активов.

Сейчас специалисты проводят глубокую техническую проверку всех критических систем, чтобы убедиться в отсутствии вредоносного кода или следов несанкционированного доступа.

Представители финансового учреждения уверяют, что ситуация находится под полным контролем. В пресс-службе Ощадбанка отметили, что восстановление стабильной работы всех электронных сервисов и мобильных инструментов состоится в течение одного часа, то есть примерно до 13:00. Клиентов просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что такие меры направлены исключительно на усиление киберзащиты.

Не первый случай

Этот инцидент не является единичным в отечественном банковском секторе: