Чому не працюють системи Ощадбанку 9 березня?

Події почали стрімко розгортатися близько 10 години ранку, коли автоматизовані системи моніторингу Ощадбанку зафіксували аномальну активність у мережі. Підозрюючи DDoS-атаку, технічна служба та керівництво прийняли рішення про тимчасове відключення серверів, пише 24 Канал.

Активація протоколів безпеки є стандартною процедурою у разі виникнення загрози зовнішнього втручання. Такий крок, хоч і спричиняє незручності для користувачів, дозволяє локалізувати потенційну проблему та провести ретельну діагностику без ризику для фінансових активів.

Наразі фахівці проводять глибоку технічну перевірку всіх критичних систем, щоб переконатися у відсутності шкідливого коду або слідів несанкціонованого доступу.

Представники фінансової установи запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. У пресслужбі Ощадбанку зазначили, що відновлення стабільної роботи всіх електронних сервісів та мобільних інструментів відбудеться протягом однієї години, тобто приблизно до 13:00. Клієнтів просять зберігати спокій, наголошуючи, що такі заходи спрямовані виключно на посилення кіберзахисту.

Не перший випадок

