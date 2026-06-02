Світ смартфонів на межі спаду: ринок може впасти до мінімуму за 13 років

Аналітики прогнозують різке скорочення світових поставок смартфонів у 2026 році. Причиною називають дефіцит пам’яті та зростання цін, що вже змінює структуру всього ринку.

Світова індустрія смартфонів може пережити найглибше падіння за останні 13 років. За оцінками аналітичної компанії Counterpoint Research, у 2026 році поставки смартфонів скоротяться на 13,9 % у річному вимірі та складуть приблизно 1,08 мільярда пристроїв. Про це пише Techradar.

Чому ринок смартфонів може впасти до рівня 2013 року?

Це найнижчий показник із 2013 року і різкий розворот після дев'яти кварталів зростання, які передували цьому прогнозу.

Експерти вже переглянули попередні оцінки, погіршивши їх із мінус 12,4 % до мінус 13,9 %, що свідчить про подальше погіршення ситуації на ринку.

Головним фактором називають кризу постачання пам’яті. Сучасні технологічні компанії активно нарощують використання штучного інтелекту, що різко збільшує попит на оперативну пам’ять і чипи зберігання.

У результаті ціни на пам’ять стрімко зростають, що напряму впливає на собівартість смартфонів. Для виробників це означає складний вибір: або піднімати ціни для кінцевих користувачів, або скорочувати маржу.

Найбільше під удар потрапляє бюджетний сегмент. Аналітики прогнозують, що моделі дешевші за 150 доларів фактично зникнуть у деяких регіонах через неможливість утримувати прибутковість.

Хто втрачає, а хто залишається стабільним?

Падіння ринку вдарить не по всіх виробниках однаково. Найбільш вразливими залишаються бренди, які залежать від масового дешевого сегмента та ринків, що розвиваються.

Водночас компанії Apple та Samsung вважаються найбільш захищеними від негативного сценарію. Причиною є інтегровані ланцюги постачання, сильні бренди та орієнтація на більш дорогі моделі.

За прогнозами:

iPhone-поставки залишаться приблизно стабільними цього року і можуть зрости приблизно на 5 % наступного року

Samsung може втратити близько 4 %, що все одно значно краще за середньоринкове падіння

інші виробники, зокрема Xiaomi, демонструють значно гіршу динаміку з падінням до 19 % у квартальному вимірі.

Як AI вплинув на ринок смартфонів

Окрему роль у кризі відіграє розвиток штучного інтелекту. Системи генеративного AI споживають величезні обсяги пам’яті, що створює додатковий тиск на виробництво чипів.

Через це виробники пам’яті змушені перенаправляти ресурси в сегмент дата-центрів і серверів, залишаючи менше компонентів для смартфонів. У результаті формується новий баланс ринку, де навіть великі бренди стикаються з подорожчанням ключових компонентів.

Чому виграє ринок вживаних смартфонів?

На тлі подорожчання нових пристроїв стрімко зростає ринок відновлених смартфонів. За оцінками аналітиків, він може збільшитися приблизно на 13 % вже цього року.

Споживачі все частіше обирають альтернативи новим моделям, оскільки різниця в ціні стає критичною, особливо в середньому та бюджетному сегментах. Прогнози вказують, що стабілізація можлива не раніше 2028 року. Однак навіть тоді структура ринку може суттєво змінитися – частина брендів ризикує не витримати період високих витрат і зниження попиту.