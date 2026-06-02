Мировая индустрия смартфонов может пережить самое глубокое падение за последние 13 лет. По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, в 2026 году поставки смартфонов сократятся на 13,9 % в годовом измерении и составят примерно 1,08 миллиарда устройств. Об этом пишет Techradar.

Почему рынок смартфонов может упасть до уровня 2013 года?

Это самый низкий показатель с 2013 года и резкий разворот после девяти кварталов роста, которые предшествовали этому прогнозу.

Эксперты уже пересмотрели предыдущие оценки, ухудшив их с минус 12,4 % до минус 13,9 %, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации на рынке.

Главным фактором называют кризис поставок памяти. Современные технологические компании активно наращивают использование искусственного интеллекта, что резко увеличивает спрос на оперативную память и чипы хранения.

В результате цены на память стремительно растут, что напрямую влияет на себестоимость смартфонов. Для производителей это означает сложный выбор: либо поднимать цены для конечных пользователей, либо сокращать маржу.

Больше всего под удар попадает бюджетный сегмент попадает бюджетный сегмент. Аналитики прогнозируют, что модели дешевле 150 долларов фактически исчезнут в некоторых регионах из-за невозможности удерживать прибыльность.

Кто теряет, а кто остается стабильным?

Падение рынка ударит не по всем производителям одинаково. Наиболее уязвимыми остаются бренды, которые зависят от массового дешевого сегмента и развивающихся рынков,.

В то же время компании Apple и Samsung считаются наиболее защищенными от негативного сценария. Причиной являются интегрированные цепи поставок, сильные бренды и ориентация на более дорогие модели.

По прогнозам:

iPhone-поставки останутся примерно стабильными в этом году и могут вырасти примерно на 5 % в следующем году

Samsung может потерять около 4 %, что все равно значительно лучше среднерыночного падения

другие производители, в частности Xiaomi, демонстрируют значительно худшую динамику с падением до 19 % в квартальном измерении.

Как AI повлиял на рынок смартфонов

Отдельную роль в кризисе играет развитие искусственного интеллекта. Системы генеративного AI потребляют огромные объемы памяти, что создает дополнительное давление на производство чипов.

Из-за этого производители памяти вынуждены перенаправлять ресурсы в сегмент дата-центров и серверов, оставляя меньше компонентов для смартфонов. В результате формируется новый баланс рынка, где даже крупные бренды сталкиваются с подорожанием ключевых компонентов.

Почему выигрывает рынок подержанных смартфонов?

На фоне подорожания новых устройств стремительно растет рынок восстановленных смартфонов. По оценкам аналитиков, он может увеличиться примерно на 13 % уже в этом году.

Потребители все чаще выбирают альтернативы новым моделям, поскольку разница в цене становится критической, особенно в среднем и бюджетном сегментах. Прогнозы указывают, что стабилизация возможна, что стабилизация возможна не ранее 2028 года. Однако даже тогда структура рынка может существенно измениться – часть брендов рискует не выдержать период высоких затрат и снижения спроса.