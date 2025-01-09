У січні відбудеться рідкісне вирівнювання семи планет: коли та як дивитися

Рідкісне видовище прикрасить нічне небо вже дуже скоро. Усі планети Сонячної системи будуть видимі з Землі одночасно. Хоча це й не зрівняється з епічними полярними сяйвами чи яскравими кометами, все ж така нагода випадає нечасто, тож варто до неї підготуватися.

Як це буде

Усе почнеться з того, що спочатку ми побачимо в небі 6 планет – Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венеру і Сатурн. Відбудеться це 21 січня 2025 року. З нашої точки огляду це виглядатиме так, ніби вони вишикувались уздовж уявної кривої лінії. Але це ще не все. Згодом, 28 лютого 2025 року, до цієї компанії приєднається Меркурій, і тоді всі сім планет Сонячної системи (за винятком Землі, на якій ми знаходимось) з'являться на нічному небі одночасно, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Варто зазначити, що всі планети не будуть розташовані в космосі чітко одна за одною, утворюючи пряму лінію. Якби так було, то ми на Землі побачили б лише одну яскраву крапку, в якій злилося б світло, відбите від усіх планет.

Натомість вони всі розташуються з одного боку від Сонця, але на відстані одна від одної на нашій небесній площині, як по вертикалі, так і по горизонталі.



Вирівнювання планет у січні 2025 року / Фото Star Walk



Вирівнювання планет у лютому 2025 року / Фото Star Walk

Це явище відоме як велике планетарне з'єднання. Насправді це не рідкість, коли кілька планет перебувають по один бік Сонця одночасно, але набагато рідше трапляється ситуація, коли більшість або навіть всі планети вирівнюються.

Будь-яка кількість планет від трьох до восьми утворює з'єднання. П'ять або шість планет, видимі одночасно, відомі як велике вирівнювання або парад планет. П'ятипланетні вирівнювання трапляються значно частіше, ніж шестипланетні. Великі комбінації з семи планет, звісно, трапляються найрідше.

Це не ті акуратні черги планет, які ви бачите на схемах та ілюстраціях Сонячної системи. На жаль, у реальному Всесвіті так не буває. Вчені підрахували, що ймовірність чіткого вирівнювання планет в одну лінію в космосі складає один на 396 мільярдів років. Це більше, ніж існує Сонячна система і більше, ніж лишилося жити нашому Сонцю і всім його планетам. Тому можна сказати, що цього взагалі ніколи не станеться.

Проте планети, як нам здається, розташовуються вздовж уявної лінії на небі. Це відбувається тому, що всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця по пласкій площині, яка називається екліптикою. Орбіти деяких планет трохи нахилені вище або нижче цієї площини, але всі вони більш-менш на одному рівні, як канавки на платівці, завдяки тому, як формуються зорі, подібні до нашого Сонця.

Молода зоря в хмарі речовини починає обертатися, хмара газу навколо неї закручується в плаский диск, який потім конденсується в планети. Однак планета може бути трохи вище чи нижче сонячного екватора, але в цілому вони приблизно однаково розташовані відносно нього. Тому ми й не бачимо занадто великих відхилень від площини обертання. В Сонячній системі немає ситуації, коли одні планети обертаються по горизонтальній орбіті, а інші – по вертикальній. Лише Плутон має досить помітне відхилення, але його взагалі більше не вважають планетою.



Нахил орбіт Сонячної системи / Фото KaiserScience

Як спостерігати

Чи зможете ви побачити орбіти, в який час сходять і заходять планети і в якому порядку, залежить від того, з якої точки світу ви спостерігаєте. Існують інструменти, якими ви можете скористатися, щоб дізнатися цей час і місцезнаходження планет на небі.

Сервіс Time and Date має інтерактивний інструмент, який дозволяє встановити дату, яку ви хочете переглянути, показуючи час сходу і заходу кожної планети, де на небі їх можна побачити, і наскільки складно їх буде побачити.

Stellarium має подібний інструмент, який показує положення всіх планет.

Sky Tonight – це безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.

Крім того, аналогічні безплатні функції має Star Walk 2. Доступно як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації і наведіть камеру на небо. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета.

Зазначимо, що не всі планети будуть видимі неозброєним оком. Ви зможете побачити Марс, Юпітер, Венеру і Сатурн без допомоги бінокля чи телескопа. Але для Урана і Нептуна знадобиться серйозна допомога, тож якщо ви цього ще не зробили, почніть планувати вже зараз.