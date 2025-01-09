Как это произойдет

Все начнется с того, что сначала мы увидим в небе 6 планет – Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Это произойдет 21 января 2025 года. С нашей точки зрения это будет выглядеть так, будто они выстроились вдоль воображаемой кривой линии. Но это еще не все. Позже, 28 февраля 2025 года, к этой компании присоединится Меркурий, и тогда все семь планет Солнечной системы (за исключением Земли, на которой мы находимся) появятся на ночном небе одновременно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Стоит отметить, что все планеты не будут расположены в космосе четко друг за другом, в виде прямой линии. Если бы так было, то мы на Земле увидели бы только одну яркую точку, в которой слился бы свет, отраженный от всех планет.

Зато они все расположатся с одной стороны от Солнца, но на расстоянии друг от друга на нашей небесной плоскости, как по вертикали, так и по горизонтали.



Выравнивание планет в январе 2025 года / Фото Star Walk



Выравнивание планет в феврале 2025 года / Фото Star Walk

Это явление известно как большое планетарное соединение. На самом деле это не редкость, когда несколько планет находятся по одну сторону Солнца одновременно, но гораздо реже случается ситуация, когда большинство или даже все планеты выравниваются.

Любое количество планет от трех до восьми образует соединение. Пять или шесть планет, видимые одновременно, известны как большое выравнивание или парад планет. Пятипланетные выравнивания случаются значительно чаще, чем шестипланетные. Большие комбинации из семи планет, конечно, случаются реже всего.

Это не те аккуратные очереди планет, которые вы видите на схемах и иллюстрациях Солнечной системы. К сожалению, в реальной Вселенной так не бывает. Ученые подсчитали, что вероятность четкого выравнивания планет в одну линию в космосе составляет один на 396 миллиардов лет. Это больше, чем существует Солнечная система и больше, чем осталось жить нашему Солнцу и всем его планетам. Поэтому можно сказать, что этого вообще никогда не произойдет.

Однако планеты, как нам кажется, располагаются вдоль воображаемой линии на небе. Это происходит потому, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по плоской плоскости, которая называется эклиптикой. Орбиты некоторых планет немного наклонены выше или ниже этой плоскости, но все они более-менее на одном уровне, как канавки на пластинке, благодаря тому, как формируются звезды, подобные нашему Солнцу.

Молодая звезда в облаке вещества начинает вращаться, облако газа вокруг нее закручивается в плоский диск, который затем конденсируется в планеты. Однако планета может быть немного выше или ниже солнечного экватора, но в целом они примерно одинаково расположены относительно него. Поэтому мы и не видим слишком больших отклонений от плоскости вращения. В Солнечной системе нет ситуации, когда одни планеты вращаются по горизонтальной орбите, а другие – по вертикальной. Лишь Плутон имеет довольно заметное отклонение, но его вообще больше не считают планетой.



Наклон орбит Солнечной системы / Фото KaiserScience

Как наблюдать

Сможете ли вы увидеть орбиты, в какое время восходят и заходят планеты и в каком порядке, зависит от того, из какой точки мира вы наблюдаете. Существуют инструменты, которыми вы можете воспользоваться, чтобы узнать это время и местонахождение планет на небе.

Сервис Time and Date имеет интерактивный инструмент, который позволяет установить дату, которую вы хотите просмотреть, показывая время восхода и захода каждой планеты, где на небе их можно увидеть, и насколько сложно их будет увидеть.

Stellarium имеет подобный инструмент, который показывает положение всех планет.

Sky Tonight – это бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.

Кроме того, аналогичные бесплатные функции имеет Star Walk 2. Доступно как для iOS, так и для Android. Открывайте приложение, предоставьте разрешение к камере и геолокации и наведите камеру на небо. Функция дополненной реальности покажет вам, где сейчас каждая планета.

Отметим, что не все планеты будут видны невооруженным глазом. Вы сможете увидеть Марс, Юпитер, Венеру и Сатурн без помощи бинокля или телескопа. Но для Урана и Нептуна понадобится серьезная помощь, так что если вы этого еще не сделали, начните планировать уже сейчас.