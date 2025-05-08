Хакери "Кібер АТЕШ" атакували важливий ресурс окупантів у Криму

Партизанський рух "АТЕШ", а точніше його підрозділ "Кібер АТЕШ", провів операцію проти російських окупантів у Криму. Як пишуть в офіційному телеграм-каналі руху, реалізація плану навмисно почалася саме перед 9 травня.

Що відомо

Під ударом опинився ресурс Kassa24.ru, який займається продажем квитків на концерти та заходи в Сімферополі, Севастополі та Ялті. На момент написання цього матеріалу, сайт не працює, видаючи помилку з'єднання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кібер АТЕШ".

Дивіться також IT-Армія України "поклала" відразу кілька російських інтернет-провайдерів однією кібератакою

До 9 травня – дня, який колись був символом закінчення війни, – ми поклали сайт Kassa24.ru. Це головний квитковий ресурс у Криму, через який поширюється пропагандистський "культурний" порядок денний окупантів,

– написали хакери "Кібер АТЕШ" на своєму каналі в Telegram.

Українські кіберактивісти додають, що "в руках путінського режиму навіть День Перемоги став інструментом зомбування". З пам'яті про справжній подвиг окупанти зробили засіб мілітаризації населення й виправдання нової злочинної війни. "Путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям вищих цілей", – додали хакери.

За їхніми словами, метою є не лише боротьба з армією, а й з ідеологічною машиною. "Якщо вони думають, що можуть на окупованих українських територіях влаштовувати паради і вистави, – нехай готуються, що вся їхня цифрова вітрина буде зруйнована".

Наразі невідомо, якого характеру ця атака. Це може бути як DDoS, коли величезна кількість трафіку спрямовується на сервер і виводить його з ладу, так і проникнення на сам сайт чи сервер з його подальшим знищенням на рівні коду.

Можна очікувати, що тепер принаймні частина окупантів не зможе відвідати пропагандистські заходи, присвячені святкуванню дев'ятого травня.

Детальніше про рух "АТЕШ":