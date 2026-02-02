Ford обговорює партнерство з Xiaomi для виробництва електромобілів у США

Ford проводив попередні переговори з китайською компанією Xiaomi щодо можливого партнерства у сфері електромобілів у США. Ідея потенційної співпраці одразу викликала політичні суперечки у Вашингтоні, а сам автовиробник публічно заперечив правдивість цієї інформації.

Американська компанія Ford вела попередні перемовини з виробником електромобілів Xiaomi щодо можливої співпраці, яка могла б відкрити шлях китайським автовиробникам на ринок США. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, обговорювалася навіть ідея створення спільного підприємства для виробництва електрокарів на території Сполучених Штатів. Про це пише The FT.

Чому переговори навколо EV стали політично чутливими?

Крім Xiaomi, Ford також контактував із BYD та іншими китайськими компаніями, вивчаючи варіанти співпраці в США. Водночас сам Ford категорично заперечив ці повідомлення, заявивши, що вони не відповідають дійсності. Xiaomi не надала коментарів, а BYD відмовилася від будь-яких заяв.

Можлива угода викликала гостру реакцію у Вашингтоні. Голова комітету Палати представників США з питань Китаю Джон Муленаар заявив, що такий крок означав би відмову від американських і союзницьких партнерів та посилив би залежність США від Китаю. Він також наголосив, що спільні проєкти з китайськими компаніями часто завершуються невдало для американського бізнесу.

Як пише Bloomberg, генеральний директор Ford Джим Фарлі неодноразово висловлював захоплення китайськими електромобілями. Раніше він навіть імпортував для особистого користування модель Xiaomi SU7. У 2024 році Xiaomi, відома насамперед як виробник споживчої електроніки, несподівано вийшла на автомобільний ринок і привернула увагу світової автоіндустрії.

Водночас Фарлі попереджав, що китайські автовиробники становлять екзистенційну загрозу для західних компаній і мають достатні виробничі потужності в Китаї, щоб витіснити конкурентів із глобального ринку. Він також наголошував, що китайські бренди неминуче намагатимуться закріпитися у США.

Ситуацію ускладнює політичний контекст. У 2024 році адміністрація Джо Байдена фактично закрила американський ринок для китайських автомобілів, запровадивши 100-відсоткові мита на імпорт. Дональд Трамп зберіг ці тарифи та додав обмеження на китайське програмне й апаратне забезпечення для підключених автомобілів.

Попри це, Трамп публічно заявляв, що не заперечує проти будівництва заводів китайськими компаніями у США за умови створення робочих місць. Очікується, що у квітні він відвідає Китай, і цей візит може включати обговорення торгівельної угоди.

Окрему увагу викликає й питання безпеки. Ford уже має ліцензійну угоду з китайською CATL для виробництва акумуляторних елементів у США. Компанію включали до списку Пентагону через підозри у зв’язках із китайськими військовими, які CATL заперечує. Аналогічні звинувачення раніше лунали й на адресу Xiaomi, але згодом її було виключено зі списку після судового позову.

Експерти попереджають, що допуск китайських автовиробників до США може мати ланцюговий ефект і змусити інші американські компанії шукати подібні союзи для виживання. На тлі цього Ford виглядає особливо вразливим, адже компанія вже відмовилася від кількох масових моделей і не планує запуск нової доступної EV-платформи щонайменше до 2027 року.