Chrome потрібен усім: ще одна компанія хоче купити браузер, якщо суд змусить Google продати його

Компанія Perplexity висловила готовність придбати браузер Chrome, якщо суд у США ухвалить рішення про його примусове відокремлення від Google. Водночас у Perplexity наголосили, що бажанішим є збереження Chrome в екосистемі Google, ніж передача контролю OpenAI, оскільки це може поставити під загрозу відкритість та стабільність проєкту Chromium.

Про це заявив директор з бізнесу Perplexity Дмитро Шевеленко під час свідчень у справі проти Google, яку розглядає Окружний суд США у Вашингтоні під головуванням судді Аміта Мехти, інформує 24 Канал з посиланням на The Verge. Раніше бажання купити Chrome висловила також компанія OpenAI.

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Шевеленко розповів, що не хотів виступати у справі через побоювання наслідків з боку корпорації. Проте після отримання повістки з’явився до суду та запропонував угоду – викуп Chrome компанією Perplexity. У разі прийняття позиції Міністерства юстиції США, Google може бути зобов’язана відокремити Chrome в окрему компанію. Під потенційне відокремлення може також потрапити Chromium – відкрита версія браузера.

Google у своїх судових документах стверджує, що такий крок є небезпечним, адже передача контролю може зупинити розвиток браузера, знизити його якість або призвести до спроб його монетизації. Це, на думку компанії, матиме наслідки для всього ринку веббраузерів, зокрема й проєктів, що базуються на Chromium.

Попри це, Шевеленко під час допиту заявив, що Perplexity здатна підтримувати розвиток Chrome без погіршення якості чи зміни моделі монетизації. На запитання адвокатів Google, чи є хтось, окрім Google, здатний масштабувати продукт до нинішнього рівня. Perplexity також висловила готовність підтримувати браузер як відкритий та стабільний продукт.

Це не перший випадок, коли Perplexity заявляє про намір придбати технологічний продукт. Компанія раніше також виявляла зацікавлення у купівлі TikTok – платформи, якій загрожує заборона в США через зв’язки з китайською компанією ByteDance. Попри те, що Perplexity існує менше як три роки, вона активно бере участь у переговорах на тлі тиску американських регуляторів на великі технологічні компанії.

Під час свідчень Шевеленко також описав труднощі, з якими стикається Perplexity через домінування Google на мобільних платформах. За його словами, щоб встановити Perplexity як голосового асистента за замовчуванням на Android, потрібно пройти кілька складних кроків. Він зізнався, що самостійно не зміг цього зробити, будучи давнім користувачем iPhone, і звернувся по допомогу до колеги.

Навіть після встановлення, користувач повинен запускати асистента вручну, тоді як Google Assistant активується голосовою командою.

Слід зауважити, що Шавеленко не зовсім щирий, адже на практиці при встановленні іншого застосунка-асистента, Android-смартфон запропонує обрати асистента за замовчуванням. А знайти опцію в налаштуваннях дуже легко ввівши в стрічку пошуку слово "асистент".

Шевеленко також розповів про перемовини з кількома виробниками смартфонів у США щодо попереднього встановлення Perplexity як пошуковика чи асистента за замовчуванням. Проте жодна угода так і не була укладена. Один із виробників, за його словами, відмовився від співпраці, побоюючись втрати частки доходу, який приносить партнерство з Google.

Контракти, за словами Шевеленка, ставлять компанії в положення, коли будь-які дії без погодження з Google можуть призвести до зменшення виплат.

Раніше суддя Мехта встановив, що Google використовувала угоди про ексклюзивність з виробниками телефонів і браузерів, щоб обмежити розповсюдження конкурентів. Такі контракти забороняють встановлення альтернативних сервісів, що унеможливлює присутність Perplexity на ринку.

Шевеленко навів приклад одного з виробників, який, за даними у ЗМІ, був Motorola. Компанія погодилася встановити Perplexity, але не зробити його асистентом за замовчуванням. Сторони намагалися знайти технічні та юридичні шляхи обходу обмежень, але не змогли вийти за межі умов, продиктованих Google.