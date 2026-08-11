Персеїди наближаються: як не проґавити головний зорепад року та чому цей буде особливим

Серпень 2026 року готує справжній астрономічний фурор. Головна подія літа – метеорний потік Персеїди – цього разу збігається з молодиком, що робить умови для спостереження за "зорями, що падають" практично ідеальними через цілковиту відсутність місячного сяйва на нічному небі.

Коли та як спостерігати Персеїди

Найбільшу активність потоку фахівці прогнозують у ніч із 12 на 13 серпня. Саме в цей час Земля проходитиме крізь найщільнішу частину шлейфу пилу та уламків, які залишила по собі комета 109P/Свіфта-Туттля. Астрономічний молодик настане 12 серпня о 20:36 за київським часом, тому нічне небо буде максимально темним, що дозволить розгледіти навіть найслабші спалахи. Найкращий час для спостережень в Україні – період від опівночі до початку ранкових сутінків 13 серпня, пише 24 Канал.

Попри те, що теоретично інтенсивність потоку може сягати 100 метеорів за годину, у реальних умовах за межами міста глядачі зможуть побачити приблизно 30 – 50 яскравих спалахів. Частинки кометного пилу вриваються в атмосферу нашої планети на шаленій швидкості – понад 210 тисяч кілометрів на годину. На висоті близько 80 – 100 кілометрів вони здавлюють і розігрівають повітря до колосальних температур, створюючи яскраві світлові сліди, які в народі називають зорепадом.

Астрономічне комбо: планети та затемнення

12 серпня 2026 року стане унікальною датою, оскільки в один день збігаються одразу кілька масштабних подій. Крім піку Персеїд, удень відбудеться сонячне затемнення. Його повну фазу побачать мешканці Гренландії, Ісландії та Іспанії, а в Україні спостерігачі зафіксують лише часткове перекриття сонячного диска.

Крім того, на досвітньому небі вишикується парад із шести планет: Юпітера, Меркурія, Марса, Урана, Сатурна та Нептуна. Найлегше неозброєним оком можна буде впізнати золотистий Сатурн та червонуватий Марс.



Розташування планет під час параду / Зображення Star Walk

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