Хто вийде на космічну "сцену"

Головними учасниками події стануть Юпітер, Меркурій, Марс, Уран, Сатурн і Нептун. Кожна з цих планет матиме свій рівень складності для спостереження. Найпростішими цілями для аматорів будуть Сатурн і Марс. Сатурн сяятиме золотистим світлом із блиском 0,5, а Марс вирізнятиметься характерним червонуватим відтінком із показником 1,3, пише 24 Канал.

Пошук інших учасників вимагатиме не лише уважності, а й чистого горизонту:

Меркурій з'явиться дуже низько над східною частиною неба.

Юпітер виявиться ще складнішою метою, оскільки він перебуватиме у зоні світанкової заграви.

Уран і Нептун залишаться невидимими для неозброєного ока: для першого знадобиться бінокль, а для другого – повноцінний телескоп.



Розташування планет під час параду / Зображення Star Walk

Як побачити космічне шоу

Найкращий час для спостережень настає приблизно за 30 – 60 хвилин до сходу Сонця. У північній півкулі планети розтягнуться широкою дугою від східного горизонту в бік південного заходу. Важливо обрати місце з відкритим горизонтом, де дерева чи будинки не закриватимуть східну частину неба.

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Варто пам'ятати, що планети не утворюють ідеальну пряму лінію. Вони рухаються вздовж екліптики – уявної траєкторії, якою Сонце подорожує небом протягом року. Те, що ми бачимо як "парад", є лише візуальним ефектом, коли небесні тіла опиняються в одному секторі неба з погляду земного спостерігача.



Розташування планет під час параду / Зображення Star Walk

Астрономічне комбо 2026 року

Дата 12 серпня 2026 року стане унікальною, адже парад планет відбудеться одночасно з двома іншими великими подіями. Цієї ж доби мешканці Землі зможуть спостерігати пік метеорного потоку Персеїди та повне сонячне затемнення. Таке поєднання робить цей день одним із найважливіших для науки та аматорської астрономії в поточному десятилітті.

Попри численні міфи в соціальних мережах про катастрофічний вплив таких вирівнювань, науковці заспокоюють: парад планет не спричиняє землетрусів чи цунамі. Гравітаційний вплив далеких планет на Землю є мізерним порівняно з Місяцем чи Сонцем. Це виключно естетичне явище, яке дозволяє краще зрозуміти масштаб нашої планетарної системи.