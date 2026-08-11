Кто выйдет на космическую "сцену"

Главными участниками события станут Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Каждая из этих планет будет иметь свой уровень сложности для наблюдения. Самыми простыми объектами для любителей будут Сатурн и Марс. Сатурн будет сиять золотистым светом с блеском 0,5, а Марс будет отличаться характерным красноватым оттенком с показателем 1,3, пишет 24 Канал.

Поиск остальных планет потребует не только внимательности, но и чистого горизонта:

Меркурий появится очень низко над восточной частью неба.

Юпитер окажется еще более сложной целью, что он будет находиться в зоне рассветного сияния.

Уран и Нептун останутся невидимыми для невооруженного глаза: для первого понадобится бинокль, а для второго – полноценный телескоп.



Расположение планет во время парада / Изображение Star Walk

Как увидеть космическое шоу

Лучшее время для наблюдений наступает примерно за 30–60 минут до восхода Солнца. В северном полушарии планеты растянутся широкой дугой от восточного горизонта в сторону юго-запада. Важно выбрать место с открытым горизонтом, где деревья или дома не будут закрывать восточную часть неба.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Стоит помнить, что планеты не образуют идеальную прямую линию. Они движутся вдоль эклиптики – воображаемой траектории, по которой Солнце путешествует по небу в течение года. То, что мы видим как "парад", является лишь визуальным эффектом, когда небесные тела оказываются в одном секторе неба с точки зрения земного наблюдателя.



Расположение планет во время парада / Изображение Star Walk

Астрономическое комбо 2026 года

Дата 12 августа 2026 года станет уникальной, ведь парад планет состоится одновременно с двумя другими большими событиями. В эти же сутки жители Земли смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды и полное солнечное затмение. Такое сочетание делает этот день одним из самых важных для науки и любительской астрономии в текущем десятилетии.

Несмотря на многочисленные мифы в социальных сетях о катастрофическом влиянии таких выравниваний, ученые успокаивают: парад планет не вызывает землетрясений или цунами. Гравитационное воздействие далеких планет на Землю ничтожно мало по сравнению с Луной или Солнцем. Это исключительно эстетическое явление, которое позволяет лучше понять масштаб нашей планетной системы.