Когда и как наблюдать Персеиды
Наибольшую активность потока специалисты прогнозируют в ночь с 12 на 13 августа. Именно в это время Земля будет проходить через самую плотную часть шлейфа пыли и обломков, оставленного кометой 109P/Свифта-Туттля. Астрономическая новолуние наступит 12 августа в 20:36 по киевскому времени, поэтому ночное небо будет максимально темным, что позволит разглядеть даже самые слабые вспышки. Лучшее время для наблюдений в Украине – период с полуночи до начала утренних сумерек 13 августа, пишет 24 Канал.
Несмотря на то, что теоретически интенсивность потока может достигать 100 метеоров в час, в реальных условиях за пределами города зрители смогут увидеть примерно 30–50 ярких вспышек. Частицы кометной пыли врываются в атмосферу нашей планеты с бешеной скоростью – более 210 тысяч километров в час. На высоте около 80–100 километров они сжимают и нагревают воздух до колоссальных температур, создавая яркие световые следы, которые в народе называют звездопадом.
Астрономическое комбо: планеты и затмение
12 августа 2026 года станет уникальной датой, поскольку в один день совпадут сразу несколько масштабных событий. Помимо пика Персеид, днем произойдет солнечное затмение. Его полную фазу увидят жители Гренландии, Исландии и Испании, а в Украине наблюдатели зафиксируют лишь частичное перекрытие солнечного диска.
Кроме того, на предрассветном небе выстроится парад из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Легче всего невооруженным глазом можно будет распознать золотистый Сатурн и красноватый Марс.
Расположение планет во время парада / Изображение Star Walk
Как подготовиться к наблюдению
- Для наблюдения за Персеидами не нужны телескопы или бинокли – они только помешают, сужая поле зрения.
- Лучше всего найти открытую местность как можно дальше от городских фонарей. Глазам потребуется примерно 20–30 минут, чтобы адаптироваться к темноте.
- Стоит некоторое время избегать взглядов на экран смартфона, ведь его яркий свет мгновенно разрушает ночное зрение.
- Если вы планируете сфотографировать метеорный поток на смартфон, обязательно используйте штатив и ручной режим с выдержкой 10–20 секунд.